Дверца холодильника — могила для яиц: секретное место хранения, чтобы они не портились раньше

4:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хранение яиц кажется делом простым и очевидным. Казалось бы, положил в холодильник — и всё. Но на самом деле от того, где именно они лежат, зависит их свежесть, вкус и даже безопасность для здоровья. Многие по привычке ставят яйца в специальные формочки на дверце, а потом удивляются, почему срок хранения оказывается меньше ожидаемого. Разберёмся, почему это ошибка, и куда лучше переместить яйца, чтобы они дольше оставались свежими.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яйца в дверце холодильника

Дверца холодильника — ловушка для яиц

Производители холодильников часто делают маленькие лотки для яиц прямо в дверце. На первый взгляд — удобно: всегда под рукой, легко достать. Но у этого решения есть минус, о котором мало кто задумывается.

Дверца — самая "тёплая" зона холодильника. Каждый раз, когда вы открываете её, внутрь попадает поток тёплого воздуха, а температура на дверце резко меняется. Для молочных продуктов и яиц такие перепады особенно вредны: скорлупа может покрыться микротрещинами, через которые внутрь проникают бактерии. В итоге яйца портятся быстрее, даже если внешне выглядят свежими.

Идеальное место — центральные полки

Чтобы яйца оставались свежими максимально долго, храните их на средней или нижней полке холодильника, где температура наиболее стабильная. Здесь поддерживается равномерный холод, без резких колебаний.

Лучше всего не перекладывать яйца в пластиковые или открытые контейнеры, а оставлять их в заводской картонной упаковке. Она выполняет сразу несколько функций:

защищает от ударов и случайных повреждений;

сохраняет оптимальную влажность;

предотвращает впитывание запахов.

Опасность соседства с ароматными продуктами

Мало кто знает, что скорлупа яйца пористая. Через неё внутрь легко проникают запахи других продуктов. Поэтому, если яйца лежат рядом с рыбой, колбасой или, скажем, луком, вкус омлета или выпечки может неприятно удивить.

Чтобы этого не произошло:

храните яйца отдельно от сильно пахнущих продуктов;

используйте упаковку или специальные закрытые контейнеры.

Нужно ли мыть яйца

Ещё один популярный вопрос: стоит ли мыть яйца перед тем, как убрать их в холодильник? Ответ — нет. На скорлупе есть естественная защитная плёнка, которая не даёт бактериям проникать внутрь. Если её смыть, яйцо быстрее испортится. Мыть их можно только перед использованием.

Срок хранения и проверка свежести

Даже при правильном хранении у яиц есть ограниченный срок годности. В холодильнике они остаются свежими около 3-4 недель. Но чем раньше вы их используете, тем лучше.

Чтобы проверить свежесть, есть простой "бабушкин" метод: опустите яйцо в стакан с холодной водой.

Свежее яйцо утонет и ляжет на бок.

утонет и ляжет на бок. Не очень свежее — поднимется вертикально.

— поднимется вертикально. Испорченное будет плавать на поверхности.

Несколько практичных советов

Храните яйца тупым концом вверх: так воздушная камера остаётся сверху и продукт дольше сохраняет свежесть.

так воздушная камера остаётся сверху и продукт дольше сохраняет свежесть. Используйте по очереди: первые в упаковке — первые в приготовлении. Чтобы не запутаться, можно подписывать дату покупки.

первые в упаковке — первые в приготовлении. Чтобы не запутаться, можно подписывать дату покупки. Не оставляйте яйца при комнатной температуре дольше двух часов: особенно летом: это повышает риск развития бактерий.

особенно летом: это повышает риск развития бактерий. Не замораживайте яйца в скорлупе: при заморозке жидкость расширяется, скорлупа трескается. Замораживать можно только содержимое, предварительно разбив яйцо.

Простое правило поможет вам всегда быть уверенными в качестве продуктов, сохранить вкус домашних блюд и уберечь семью от неприятных сюрпризов.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

