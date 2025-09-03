Жёлтые пятна на подушке превращают сон в кошмар: простой способ всё исправить

Подушка, которая должна дарить отдых, часто превращается в источник дискомфорта из-за жёлтых пятен. Они портят вид постели и создают ощущение нечистоты, хотя избавиться от них гораздо проще, чем кажется.

Откуда берутся пятна

Причины знакомы каждому: пот и жирность кожи, остатки кремов и средств для волос, накопившаяся влага. Со временем это оставляет на ткани стойкие следы и делает подушку менее гигиеничной.

Почему важно ухаживать за подушками

Регулярная стирка сохраняет не только внешний вид, но и здоровье. Чистая подушка уменьшает количество микробов, клещей и аллергенов, улучшает качество сна и общее самочувствие.

Как правильно стирать

Первое правило — всегда смотреть на ярлык. Там указаны подходящий режим стирки, температура воды и допустимые моющие средства. Нарушение этих рекомендаций легко портит наполнитель.

Подушка в стиральной машине

Чтобы стирка прошла без проблем, учитывайте тип машины: в вертикальных моделях лучше класть сразу две подушки, в горизонтальных — стирать по одной. Так вес распределяется равномерно, и подушка не деформируется.

Раствор для упорных пятен

Для заметного эффекта используйте простую смесь: 30 г кислородного отбеливателя растворите в 100 мл воды, нанесите на пятна губкой, распределите и отправьте подушку в стирку с жидким порошком. Такая процедура справляется даже с застарелыми следами.

Как сохранить подушки белыми дольше

Несколько привычек продлят срок службы: используйте защитные наматрасники и наволочки, стирайте наволочки каждую неделю, чаще проветривайте подушки на солнце.

