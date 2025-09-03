Тихий враг на вашей мойке: губка становится биологической бомбой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Ваша кухонная губка может оказаться самым грязным предметом в доме. Постоянно влажная и пропитанная остатками еды и жира, она становится настоящим инкубатором для микробов. На её поверхности легко поселяются кишечная палочка, сальмонелла и плесень — и всё это может перекочевать на тарелки, вилки и даже в ваш организм.

Кухонные губки для мытья посуды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонные губки для мытья посуды

Чем опасна грязная губка

Если не дезинфицировать её должным образом, риск подхватить кишечные инфекции резко возрастает. Многие хозяйки полагаются на горячую воду или даже кладут губку в микроволновку. Но этого часто недостаточно.

Простое средство для дезинфекции

Самый доступный способ — смесь воды и белого уксуса. Нужно:

  • смешать равные части воды и уксуса в ёмкости;
  • полностью погрузить губку в раствор;
  • оставить на 5-10 минут;
  • тщательно промыть и отжать.

Секрет в уксусной кислоте, которая разрушает клеточную структуру бактерий и мешает им размножаться. В сочетании с горячей водой эффект усиливается, ведь тепло помогает убить ещё больше микробов.

Другие варианты

  • Раствор соли и горячей воды;
  • вода с добавлением нескольких капель лимонного сока.

Эти методы не только убивают бактерии, но и освежают саму губку.

Как часто менять губку

Даже при регулярной обработке губку нельзя использовать бесконечно. Исследования показывают: оптимально менять её каждые две недели. Впрочем, всё зависит от интенсивности использования и условий хранения.

Регулярная дезинфекция и своевременная замена губки помогут снизить риск заболеваний и сохранить кухню максимально безопасной.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
