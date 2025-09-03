Тихий враг на вашей мойке: губка становится биологической бомбой

Ваша кухонная губка может оказаться самым грязным предметом в доме. Постоянно влажная и пропитанная остатками еды и жира, она становится настоящим инкубатором для микробов. На её поверхности легко поселяются кишечная палочка, сальмонелла и плесень — и всё это может перекочевать на тарелки, вилки и даже в ваш организм.
Если не дезинфицировать её должным образом, риск подхватить кишечные инфекции резко возрастает. Многие хозяйки полагаются на горячую воду или даже кладут губку в микроволновку. Но этого часто недостаточно.
Самый доступный способ — смесь воды и белого уксуса. Нужно:
Секрет в уксусной кислоте, которая разрушает клеточную структуру бактерий и мешает им размножаться. В сочетании с горячей водой эффект усиливается, ведь тепло помогает убить ещё больше микробов.
Эти методы не только убивают бактерии, но и освежают саму губку.
Даже при регулярной обработке губку нельзя использовать бесконечно. Исследования показывают: оптимально менять её каждые две недели. Впрочем, всё зависит от интенсивности использования и условий хранения.
Регулярная дезинфекция и своевременная замена губки помогут снизить риск заболеваний и сохранить кухню максимально безопасной.
Уточнения
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?