Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конфликтующий с Мизулиной Егор Крид нашёл неожиданную поддержку в лице Ларисы Долиной
Забудьте про воду: один кулинарный секрет превращает простую гречку в настоящий деликатес
4 кита стройности от Алана Арагона: откройте дверь к идеальной фигуре
Влажность, грибок и грызуны: как защитить урожай в погребе от трёх главных угроз
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу

Старые вещи вместо тряпки и химии: неожиданный арсенал идеальной чистоты

3:01
Недвижимость

Иногда самые простые вещи могут оказаться куда эффективнее дорогих чистящих средств. Как использовать предметы, вовсе не созданные для уборки, чтобы дом засиял чистотой. Большинство таких способов экологичны и позволяют дать "вторую жизнь" привычным вещам.

Девушка чистит кафель зубной щёткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка чистит кафель зубной щёткой

Перчатки для пилинга

Обычные массажные перчатки, которые обычно используют в душе, неожиданно проявили себя как универсальный инструмент для хозяйства. С их помощью легко очистить молодую картошку, не прибегая к ножу. Кроме того, ими удобно мыть раковину, ванну и даже душевую кабину: жёсткая текстура отлично справляется с налётом и грязью в труднодоступных местах. После уборки перчатки можно просто закинуть в стиральную машину.

Нейлоновые чулки

Порванные колготки или чулки не стоит выбрасывать — они отлично справляются с деликатной уборкой. Тонкий материал бережно очищает запылившиеся свечи, а также помогает избавиться от воскового налёта на стеклянных поверхностях. Нейлон работает как мягкая полироль, не оставляя царапин.

Детская присыпка

Против жирных пятен на одежде детская присыпка порой эффективнее специализированных средств. Нужно насыпать немного порошка на свежий след, растереть зубной щёткой и оставить впитаться. После этого добавить каплю жидкого моющего средства и отправить вещь в стирку. Присыпка отлично вытягивает жир, не повреждая ткань.

Одноразовые пелёнки

Подгузники и одноразовые пелёнки прекрасно впитывают влагу, а значит, могут заменить тряпку. Ими удобно протирать кафель, удалять пыль с унитаза, собирать шерсть и волосы в ванной. Благодаря впитывающему слою поверхность остаётся сухой и чистой.

Электрическая зубная щётка

Старая щётка с вращающейся головкой превращается в мини-шлифовальную машину для самых неудобных мест. Ею легко очищать петли унитаза, швы между плиткой, углы смесителей и даже решётку соковыжималки. Щётка достаёт туда, куда не подлезет губка или тряпка, и удаляет грязь без лишних усилий.

Таблетки для чистки зубных протезов

Эти таблетки умеют не только возвращать белизну протезам, но и прекрасно справляются с известковым налётом. Если душевая лейка забилась, достаточно положить таблетку в пакет, налить немного горячей воды и опустить туда лейку на 15 минут. После такой "ванночки" отверстия прочищаются сами. Таблетки также подойдут для мытья ваз, бутылок и систем гидратации.

Иногда достаточно посмотреть на привычные вещи под другим углом. Перчатки, чулки, щётки и даже подгузники могут стать настоящими помощниками, а заодно сократить количество бытовых отходов.

Уточнения

Убо́рка - комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Три новых дракона Китая: ядерный сюрприз для Запада
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу
Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе
В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки
Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов
Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.