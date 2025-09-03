Часы в доме запускают хаос: ошибка, которая крадёт удачу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:47
Недвижимость

Часы могут стать источником проблем в доме — особенно если они неисправны или стоят в неправильном месте. В фэншуй часы считаются объектами с энергией ян, ведь их задача — показывать движение времени. Но именно это движение способно либо гармонизировать пространство, либо нарушать его.

Уютная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная спальня

Где часы приносят пользу

В активных зонах дома — коридоре, кабинете или кухне — часы помогают задать правильный ритм. Они словно подталкивают к активности, дисциплине и продуктивному общению.

Опасные места для часов

Спальня — худшее место для больших или шумных часов. Яркий дисплей или громкий механизм мешают расслабиться и не дают полноценно выспаться.

Ещё одна ошибка — вешать часы напротив входной двери или прямо над дверным проёмом. Считается, что в этом случае они искажают или отталкивают положительную энергию ци, которая должна входить в дом.

Почему нельзя держать сломанные часы

Остановившиеся часы в доме — плохой знак. Они символизируют застой и могут негативно влиять на карьеру и финансовые дела. Часы, которые отстают или спешат, вносят хаос, нарушая внутренний порядок и сбивая жизненный ритм жильцов.

Что делать

  • Сломанные часы лучше убрать или починить.
  • Рабочие часы размещайте в зонах активности.
  • Избегайте размещения в спальне и у входа.

Такой простой предмет, как часы, способен влиять на атмосферу дома сильнее, чем кажется. Всё зависит от того, где и в каком состоянии они находятся, как сообщает сообщает Москва 24.

Уточнения

Часы́ Хронометр (греч. «измеритель времени») — прибор для определения текущего времени суток и измерения продолжительности временны́х интервалов в единицах, меньших, чем одни сутки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
