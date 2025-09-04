Короткие или длинные? Как выбрать идеальную длину штор и не ошибиться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:26
Недвижимость

Выбор длины штор — не просто вопрос эстетики, а стратегическое решение, влияющее на восприятие пространства, освещенность и атмосферу комнаты.

Карнизы для штор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Карнизы для штор

Правильно подобранная длина может визуально поднять потолки, расширить стены или создать интимную обстановку.

До пола

Длинные шторы, ниспадающие до самого пола (и даже образующие мягкую складку-"лужу" у основания) — выбор для тех, кто стремится к элегантности и классической гармонии. Такой вариант:

  • визуально увеличивает высоту потолков, особенно если карниз установлен в 10-15 см от потолочной линии;
  • создаёт ощущение театральной драматичности и уюта;
  • улучшает тепло- и звукоизоляцию помещения;
  • идеален для формальных гостиных, классических интерьеров и комнат с высокими окнами.

До подоконника

Короткие шторы, заканчивающиеся на уровне подоконника, несут в себе совсем иное настроение:

  • подчёркивают современный, минималистичный стиль;
  • практичны в домах с животными и маленькими детьми;
  • не мешают работе радиаторов отопления;
  • оставляют пространство для декора на подоконнике (растения, книги, свечи).

Компромиссный вариант

Если под окном расположен радиатор, оптимальна длина до верха отопительного прибора. Это обеспечит циркуляцию теплого воздуха и защитит ткань от пересыхания.

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
