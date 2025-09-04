Короткие или длинные? Как выбрать идеальную длину штор и не ошибиться

Выбор длины штор — не просто вопрос эстетики, а стратегическое решение, влияющее на восприятие пространства, освещенность и атмосферу комнаты.
Правильно подобранная длина может визуально поднять потолки, расширить стены или создать интимную обстановку.
Длинные шторы, ниспадающие до самого пола (и даже образующие мягкую складку-"лужу" у основания) — выбор для тех, кто стремится к элегантности и классической гармонии. Такой вариант:
Короткие шторы, заканчивающиеся на уровне подоконника, несут в себе совсем иное настроение:
Если под окном расположен радиатор, оптимальна длина до верха отопительного прибора. Это обеспечит циркуляцию теплого воздуха и защитит ткань от пересыхания.
Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
