Шкаф на века: 7 трендов, которые сделают ваш интерьер актуальным до 2050 года

Недвижимость

Выбор шкафа сегодня — это инвестиция в будущее вашего интерьера. Современные тенденции смещаются в сторону универсальности, экологичности и умной функциональности.

Гардероб
Фото: https://www.bhg.com/thmb/mdGlh1bZ2dNjB-S1Gj8aLH5Xwk8=/4500x0/filters:no_upscale():strip_icc()/how-to-organize-clothes-03-78c8ece0cb074d8fba3b76b789286a05.jpg
Гардероб

Вот ключевые тренды, которые гарантируют, что ваша покупка не устареет через сезон.

1. Модульные системы

Модульные шкафы с возможностью переконфигурации — главный тренд 2025 года. Они позволяют менять внутреннее наполнение и внешний вид, адаптируясь к новым потребностям и трендам. Это решение против быстрого морального старения мебели.

2. Натуральные текстуры

Фасады с текстурой натурального дерева в нейтральных оттенках (светлый дуб, орех, ясень) остаются вне времени. Они сочетаются с любыми стилями — от скандинавского до минимализма, и не конфликтуют с меняющимися трендами в декоре.

3. Матовые поверхности

Глянец уступает место матовым поверхностям. Они менее маркие, практичные в уходе и создают спокойный вид. Матовые фасады не отражают свет и дефекты, сохраняя безупречный вид годами.

4. Встроенные решения

Встроенные шкафы-купе с раздвижными дверями становятся стандартом. Их универсальный дизайн не имеет выраженной стилистики, а значит — не выйдет из моды. Скрытые системы хранения визуально разгружают пространство.

5. Экологичные материалы

МДФ с безопасными покрытиями и сертифицированная древесина — обязательное требование. Потребители 2025 года выбирают не только по дизайну, но и по экологичности материалов и производственных процессов.

6. Умные системы

Беспетлевые механизмы открывания, встроенная подсветка и продуманные системы хранения (выдвижные корзины, вешалки-лифты) становятся стандартом. Технологии работают на удобство, а не просто на эффектный вид.

7. Светлые палитры

Белый, серый, бежевый — основа долговечного дизайна. Нейтральная база позволяет менять акценты в интерьере без замены мебели. Яркие цвета остаются для сменного декора, а не для крупной мебели.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
