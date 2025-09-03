Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны светской жизни: как на самом деле относятся к Виктории Боне в российском шоу-бизнесе
Гигант A23a тает на глазах: трагический финал короля морей неминуем
Lada Vesta впервые получила шестиступку иностранного производства — заявлен впечатляющий ресурс
Как выбрать идеальный оттенок блонда по типу кожи и глазам — советы стилистов
Фрукт с репутацией врага стройности: свойства банана, которые меняют отношение к диете
От безликой комнаты к уютному гнёздышку: 7 советов по преображению гостиной
Этот сливочный пирог с курицей исчезает со стола первым: раскроем главный секрет удачной начинки
Наемники в панике бегут: тайна массовых потерь и уничтожений ВСУ на фронте раскрыта
Шок от рукопожатия: Китайский парад раскрывает скрытые альянсы и угрозы

Даже самый дорогой ремонт будет выглядеть дёшево: 3 главные ошибки в оформлении интерьера

1:32
Недвижимость

Даже самый дорогой ремонт может выглядеть дешёвым, если упущены ключевые детали, формирующие восприятие пространства.

Интерьер хрущёвки
Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Интерьер хрущёвки

Профессиональные дизайнеры знают: именно акцентные элементы создают ощущение статусности и продуманности интерьера.

Деталь 1: Электрофурнитура

Пластиковые выключатели и розетки моментально удешевляют интерьер, каким бы дорогим ни был ремонт. Замена стандартной электрофурнитуры на модели из металла, стекла или керамики кардинально меняет восприятие пространства. Качественные панели становятся не просто функциональными элементами, а полноценной частью декора.

Деталь 2: Освещение

Дешевые люстры из строительных гипермаркетов разрушают даже самый стильный интерьер. Профессиональные светильники с правильно выстроенными световыми сценариями подчеркивают архитектурные особенности помещения и создают нужную атмосферу. Многоуровневое освещение с использованием торшеров, бра и точечных светильников превращает обычную комнату в дизайнерский проект.

Деталь 3: Текстиль

Синтетические шторы и дешевые подушки выдают экономию на декоре. Натуральные ткани — лен, хлопок, шелк и качественная шерсть — мгновенно придают интерьеру ощущение роскоши и комфорта. Даже несколько текстильных акцентов премиального качества способны изменить восприятие всего пространства.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
8 перекусов для школьника: и сытно, и полезно, и для мозга в самый раз
Ваша собака знает будущее: как читать знаки, которые питомец подаёт каждый день
Москва и Петербург в шоке: теперь регионы догоняют по доходам креативщиков
Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта
Даже самый дорогой ремонт будет выглядеть дёшево: 3 главные ошибки в оформлении интерьера
Больше никаких батареек: это устройство генерирует электричество из воздуха и воды
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Тайна умного ребенка: ответ может крыться в самых первых месяцах жизни
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.