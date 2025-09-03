Даже самый дорогой ремонт будет выглядеть дёшево: 3 главные ошибки в оформлении интерьера

Даже самый дорогой ремонт может выглядеть дешёвым, если упущены ключевые детали, формирующие восприятие пространства.

Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Интерьер хрущёвки

Профессиональные дизайнеры знают: именно акцентные элементы создают ощущение статусности и продуманности интерьера.

Деталь 1: Электрофурнитура

Пластиковые выключатели и розетки моментально удешевляют интерьер, каким бы дорогим ни был ремонт. Замена стандартной электрофурнитуры на модели из металла, стекла или керамики кардинально меняет восприятие пространства. Качественные панели становятся не просто функциональными элементами, а полноценной частью декора.

Деталь 2: Освещение

Дешевые люстры из строительных гипермаркетов разрушают даже самый стильный интерьер. Профессиональные светильники с правильно выстроенными световыми сценариями подчеркивают архитектурные особенности помещения и создают нужную атмосферу. Многоуровневое освещение с использованием торшеров, бра и точечных светильников превращает обычную комнату в дизайнерский проект.

Деталь 3: Текстиль

Синтетические шторы и дешевые подушки выдают экономию на декоре. Натуральные ткани — лен, хлопок, шелк и качественная шерсть — мгновенно придают интерьеру ощущение роскоши и комфорта. Даже несколько текстильных акцентов премиального качества способны изменить восприятие всего пространства.

