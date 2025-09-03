Ореховый в интерьере: как не превратить квартиру в музей 90-х

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:52
Недвижимость

Ореховые оттенки в отделке — один из самых коварных цветовых выборов для интерьера. При неправильном использовании этот теплый насыщенный цвет моментально придает помещению устаревший вид, создавая эффект "бабушкиной гостиной".

Гостиная с паркетом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гостиная с паркетом

Основная проблема заключается в том, что ореховый легко становится доминирующим цветом, перегружая пространство.

Главная ошибка: монохромная коричневая гамма

Использование орехового в качестве основного цвета для стен, пола и мебели — фатальная ошибка. Такое монохромное решение визуально старит помещение на десятилетия, создавая ощущение тяжеловесной, давно не обновлявшейся обстановки.

Особенно проблематично это выглядит в небольших пространствах, где ореховый поглощает свет и делает комнату тесной.

Современное решение: ореховый как акцент

Ключ к успешному использованию орехового — дозированность и контраст. Современный подход предполагает:

  • Использование в качестве акцентного цвета для одной стены или нескольких предметов мебели
  • Сочетание со светлыми стенами и потолком, которые нейтрализуют тяжесть оттенка
  • Комбинирование с металлическими и стеклянными элементами для современного звучания
  • Выбор матовых поверхностей вместо глянцевых, которые усиливают старомодное впечатление

Правила сочетания: что работает в 2025 году

Ореховый требует тщательного подбора компаньонов. Он гармонично смотрится с:

  • Светлыми нейтральными тонами (светло-серый, бежевый, белый)
  • Металлическими акцентами (матовый хром, латунь)
  • Яркими цветовыми пятнами (терракотовый, темно-зеленый, глубокий синий)
  • Натуральными текстурами (лен, хлопок, шерсть)

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
