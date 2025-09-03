Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Самостоятельное планирование кухни часто приводит к разочарованию: даже просторное помещение кажется тесным и неудобным для готовки.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кухня

Виноваты в этом три скрытые ловушки, которые незаметно "съедают" рабочее пространство и превращают процесс приготовления пищи в испытание.

Ловушка 1: Разрушенный рабочий треугольник

Главная ошибка — нарушение правила рабочего треугольника между плитой, мойкой и холодильником. Слишком большое расстояние или нелогичное расположение этих ключевых точек заставляет совершать лишние движения.

Идеальное расстояние между элементами треугольника — не более 180 см. Нарушение этого принципа не только замедляет готовку, но и создает хаотичное движение, превращая кухню в полосу препятствий.

Ловушка 2: Хаотичное хранение

Непродуманная организация зон хранения — вторая критическая ошибка. Необходимые предметы оказываются в труднодоступных угловых шкафах или на высоких полках.

Решение: размещайте часто используемые предметы на уровне пояса-груди, в легкодоступных выдвижных ящиках. Используйте системы хранения, максимально использующие глубину и высоту шкафов — выдвижные корзины, пантографы, угловые карусели.

Ловушка 3: Неэргономичные высоты

Игнорирование антропометрических данных пользователя — третья фатальная ошибка. Слишком низкая столешница заставляет постоянно наклоняться, а высокие шкафы скрывают свои содержимое.

Оптимальная высота столешницы рассчитывается по формуле: рост x 0,5-0,6. Нижний край навесных шкафов должен находиться на 45-50 см выше столешницы.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
