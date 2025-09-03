Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный сговор вокруг Северного потока: кто стоит за молчанием Германии
Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию
Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода
Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места
Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет
Клубника будет как только что с грядки: хитрый способ хранения удивит
Погребняк высказалась о скандальном концерте Егора Крида
Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной
ЗОЖ-инвестиции: вот почему россияне стали вкладывать вдвое больше в своё здоровье

Гости обзавидуются: 5 бюджетных способов сделать ванную комнату стильной

1:47
Недвижимость

Создание стильной ванной комнаты часто ассоциируется с дорогостоящим ремонтом и сложными работами.

Интерьер ванной с латунью и мрамором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер ванной с латунью и мрамором

Однако профессиональные дизайнеры знают секрет: кардинальных изменений можно добиться с помощью недорогих, но эффектных деталей, которые мгновенно преображают пространство.

Текстиль как основа нового образа

Начните преобразование с замены старого текстиля. Новый гарнитур банных полотенец, мягкий халат и современный коврик в единой цветовой гамме мгновенно зададут тон всему помещению. Именно текстиль создает первое впечатление и формирует атмосферу уюта.

Единство стиля в мелочах

Обратите внимание на аксессуары: мыльницу, стакан для зубных щеток, дозатор для жидкого мыла. Единый стиль этих небольших предметов создает ощущение продуманности интерьера и демонстрирует внимание к деталям. Это тот самый секрет, который отличает профессиональный дизайн от любительского.

Магия растений и правильного хранения

Неприхотливые растения, такие как сансевиерия или хлорофитум, оживят пространство и очистят воздух. Продуманная система хранения с использованием стильных корзин и ящиков поможет организовать косметику и бытовую химию, превратив функциональность в элемент дизайна.

Свет и ароматы как завершающие штрихи

Теплое освещение с помощью гирлянд или современного светильника создаст уютную атмосферу. Ароматическая свеча или диффузор с любимым запахом добавят ощущение комфорта и завершенности. Эти детали влияют на восприятие пространства не меньше, чем визуальные элементы.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Популярное
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.

Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать
Забудьте про сцепление: 20 самых дешёвых машин с автоматом
Не сон, а предупреждение: зевота пса может рассказать больше, чем вы думаете
Мощная подкормка для герани: даже маленький черенок зацветёт как взрослый куст
Китайский кроссовер едет как Тигуан, а выглядит дороже Тойоты
Тихая зараза в офисах: эта болезнь распространяется быстрее любых вирусов и пожирает компании изнутри
Почти 60 лет назад: Леонид Якубович вспомнил, как КВН сделал СССР безопаснее
Шёпот древних стен: в Перу найдена трёхмерная фреска
От Фуэртевентуры до Венеции: почему Андрос не похож на другие греческие острова Килкад
Гости обзавидуются: 5 бюджетных способов сделать ванную комнату стильной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.