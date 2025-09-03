Рестораны используют этот трюк ежедневно: вот как почистить духовку менее чем за 5 минут

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Профессиональные повара знают: чистота духовки — залог идеально приготовленных блюд. Они ежедневно используют простой, но эффективный метод, который требует минимальных усилий и времени.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Весь секрет в правильной подготовке и химической реакции между двумя доступными ингредиентами.

Волшебный дуэт

Смесь пищевой соды и уксуса создает мощную пенящуюся реакцию, которая размягчает даже самые стойкие загрязнения. Нанесите густую пасту из этих компонентов на все внутренние поверхности духовки, включая решетки и стекло дверцы. Особое внимание уделите углам и участкам с явными следами нагара.

Тепловой удар

После нанесения состава разогрейте духовку до 100°C и поместите внутрь емкость с водой. Оставьте на 45-60 минут. Пар от воды предотвратит высыхание чистящей смеси и усилит ее проникающую способность. Тепло активизирует химическую реакцию, помогая средству проникать в самые глубокие слои загрязнений.

Финальный этап

После остывания духовки останется лишь протереть поверхности мягкой тканью или губкой. Застарелые пятна могут потребовать использования щетки, но в большинстве случаев загрязнения удаляются без усилий. Для поддержания чистоты повторяйте процедуру каждые две недели.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

