Малоизвестная настройка стиральной машины, благодаря которой бельё высыхает быстрее

Недвижимость

Иногда сушка белья становится настоящим испытанием: высокая влажность заставляет одежду сохнуть днями, а сушильные машины потребляют огромное количество энергии.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Но существует простой и малоизвестный способ значительно ускорить процесс сушки, используя скрытые возможности вашей стиральной машины.

Двойной отжим: волшебная кнопка

Ключ к быстрой сушке — максимальное удаление влаги еще на этапе отжима. Многие современные стиральные машины имеют функцию двойного или дополнительного отжима, которая удаляет значительно больше воды, чем стандартный режим.

Если у вас старая модель, просто запустите режим отжима дважды с максимальной скоростью. Это сделает белье почти сухим перед развешиванием и сократит время сушки на несколько часов.

Как разгладить складки и ускорить сушку

После стирки хорошо встряхните каждую вещь — это расправит складки и откроет доступ воздуха ко всей поверхности ткани. Футболки, рубашки и блузки лучше сушить на вешалках — они сохнут быстрее и не требуют последующей глажки. Не перегружайте сушилку: равномерное распределение белья обеспечит оптимальную циркуляцию воздуха.

Экономия энергии: как стирать эффективнее

Используйте низкотемпературные режимы (30-40°C) — они потребляют меньше энергии при том же качестве стирки. Всегда загружайте машину полностью, но не перегружайте. Экологические программы помогут сэкономить воду и электроэнергию без ущерба для результата. 

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
