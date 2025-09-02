Перестаньте это делать: привычки, которые медленно убивают вашу посудомоечную машину

Ваша посудомоечная машина плохо моет посуду и неприятно пахнет? Возможно, вы совершаете типичные ошибки, которые не только портят результат, но и могут вывести технику из строя.

Вот какие привычки стоит срочно изменить.

Роковая ошибка при загрузке

Главная ошибка — перегрузка. Попытка вместить как можно больше посуды приводит к тому, что вода и моющее средство не могут проникнуть ко всем поверхностям.

Соблюдайте пространство между предметами и правильно используйте корзины: пластиковые контейнеры — только в верхнюю, где меньше температура, а столовые приборы комбинируйте ручками вниз для безопасности и лучшего мытья.

Опасные пищевые остатки

Большие куски пищи — враг посудомоечной машины. Они засоряют фильтры и форсунки, нарушая весь процесс мойки. Не промывайте посуду под проточной водой — это расточительство. Достаточно тщательно соскрести остатки в мусорное ведро.

Скрытые угрозы

Дешевые моющие средства с абразивами царапают стеклянную посуду, а обычное средство для мытья посуды вызывает "пенную катастрофу". Нерегулярная очистка фильтра (рекомендуется раз в месяц) приводит к плохому мытью, запахам и поломкам. Закрытая дверца после цикла создает влажную среду для плесени.

