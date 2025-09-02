Скрытые платежи: за какие работы в многоквартирном доме УК не имеет права брать деньги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:50
Недвижимость

Управляющая компания обязана бесплатно ремонтировать общедомовое имущество, включая почтовые ящики и полотенцесушители, поскольку эти работы уже включены в ежемесячную плату за содержание жилья.

Мусопропровод
Фото: Управа района Марфино города Москвы by Роман Балаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мусопропровод

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что замена или ремонт полотенцесушителя осуществляется за счет УК только если прибор является частью общедомового стояка и не имеет отключающих кранов. При наличии вентилей или самостоятельной установки ответственность переходит к собственнику.

Разделение ответственности

Балконные несущие конструкции (плита и ограждения) относятся к общему имуществу и обслуживаются управляющей организацией согласно Правилам содержания общего имущества №491. Внутренняя отделка, пол, потолок и остекление балкона являются зоной ответственности собственника. Почтовые ящики как часть общего имущества также подлежат бесплатному ремонту и замене со стороны УК.

Как сообщает сайт Москва 24, граница ответственности за трубы проходит по первому запорному крану от стояка в квартире. Общедомовые стояки холодной и горячей воды, канализации до этого крана обслуживаются УК, тогда как трубы после вентиля, смесители и сантехника относятся к личному имуществу владельца.

Как бороться с незаконными требованиями оплаты

При отказе УК выполнять обязанности следует направлять письменное обращение через приложение "Госуслуги.Дом". В случае отказа или отсутствия ответа необходимо подавать жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Крайней мерой защиты прав становится обращение в суд.

Уточнения

Управля́ющая компа́ния в России — коммерческая организация, юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом других физических и юридических лиц, переданным в соответствии с договором доверительного управления.

Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
