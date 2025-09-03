Остекление, которое меняет всё: что на самом деле даёт лоджия с окнами

3:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лоджия может превратиться в полезное пространство, если правильно подойти к вопросу остекления. Но ожидания и реальность часто расходятся. Чтобы не разочароваться, важно сразу понимать, чего именно вы хотите добиться и какое остекление выбрать под эти задачи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Застеклённая лоджия

Основные цели остекления

Изначально лоджия проектируется как холодное помещение без отопления и защиты от осадков. В результате туда может заносить снег, дождь, попадать мусор или даже окурки от соседей.

Самое простое остекление — одинарное стекло или однокамерный стеклопакет — решает эту проблему. Существенно теплее зимой не станет, зато лоджия будет защищена от внешних факторов.

Удобство использования зимой

Даже простое остекление делает пространство более функциональным. Зимой можно спокойно выйти развесить бельё или поставить туда вещи, не боясь снежных заносов. Температура на застеклённой лоджии будет выше, чем на улице, а в солнечные дни за счёт "парникового эффекта" воздух может прогреваться заметно сильнее.

Сохранение тепла

Главный показатель энергоэффективности остекления — сопротивление теплопередаче. Для ориентира:

одно стекло — R около 0,18;

однокамерный стеклопакет — примерно 0,3;

двухкамерный — около 0,5.

Более сложные варианты с низкоэмиссионными стёклами и газами в камерах могут давать R выше единицы. Но вкладываться в них имеет смысл только при комплексном утеплении стен, пола и потолка лоджии с последующим подведением отопления. Иначе теплопотери через холодные перекрытия сведут эффект на нет.

Снижение шума

Остекление помогает и с шумом. Даже простое стекло уменьшает громкость уличного трафика за счёт дополнительного воздушного барьера. Если лоджия отделяет комнату от дороги на 1-1,5 метра, уровень шума может снизиться на 10-15 дБА. Это особенно актуально для квартир, выходящих на оживлённые магистрали.

Контроль освещённости

Любое остекление уменьшает естественное освещение в квартире. Иногда это плюс — например, если окна выходят на юг и света слишком много. В других случаях, особенно на нижних этажах с затенением от деревьев, каждый луч света на счету. Если важно сохранить максимум освещённости, стоит выбирать безрамное остекление из закалённого стекла.

Важные нюансы

При герметичном остеклении нарушается привычная схема вентиляции. Чтобы свежий воздух поступал в квартиру, хотя бы одна створка лоджии должна быть открыта или же стоит установить приточные клапаны.

Техника и хранение

На неприсоединённой лоджии без отопления температура зимой может уходить в минус. Это стоит учитывать, если вы хотите хранить там овощи или бытовую технику. Холодильники, например, не всегда рассчитаны на работу при низких температурах — производитель указывает такие ограничения.

Остекление лоджии может решить множество задач — от защиты от непогоды до снижения шума. Но чудес ждать не стоит: без утепления и отопления помещение всё равно останется холодным. Поэтому сначала определите, для чего именно вы хотите использовать лоджию, а затем подбирайте подходящий вариант остекления.

Уточнения

Ло́джия (итал. loggia - беседка, крытая галерея, от лат. logeum - подмостки, помост театральной сцены) — галерея, чаще с аркадой на колоннах, открытая с одной, реже с двух (угловая лоджия), сторон. В отличие от балкона или эркера, лоджия не выступает за пределы стены здания.

