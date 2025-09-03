Ошибиться легко — переделывать дорого: одна неправильная дверь ставит крест на согласовании перепланировки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:07
Недвижимость

Когда хозяева квартир задумываются о перепланировке, вопрос расположения дверей в санузел кажется мелочью. Но именно от этого нюанса зависит, получится ли согласовать изменения и не нарушить санитарные нормы.

Санузел и коридор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Санузел и коридор

Дизайнеры и юристы, работающие с подобными проектами, предупреждают: ошибиться здесь легко, а переделывать потом придётся дорого.

Почему выход из санузла в комнату запрещён

Согласно пункту 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10, вход в помещение с унитазом не может вести напрямую из жилых комнат и кухонь. Это правило действует для всех жилых квартир, независимо от их площади и планировки. Исключение сделано лишь для апартаментов, которые не относятся к жилому фонду.

"Строительные нормы и правила не допускают возведения жилья, в котором выход из санузла будет осуществляться непосредственно в жилые комнаты или кухню", — пояснил юрист студии "Уютная Квартира".

То есть в обычной квартире нельзя оставить дверь в уборную там, где раньше был проход в кухню или гостиную. Даже если коридор кажется лишним и хочется избавиться от нефункционального пространства.

Гардеробная как выход

Популярный приём — присоединить коридор и устроить на его месте гардеробную. Но здесь тоже есть нюанс: если вход в неё расположен прямо от входной двери, то и в санузел получается проходить из комнаты. Такой вариант законом запрещён.

Разрешено два решения: сделать гардеробную проходной или предусмотреть отдельный выход санузла в прихожую или коридор. В противном случае проект не согласуют.

Санузел в спальне

Отдельная история — мастер-спальни с личной ванной. Такой вариант возможен только при условии, что в квартире есть второй полноценный санузел с выходом в нежилую зону. Если же туалет в квартире один, его дверь обязательно должна вести в коридор или прихожую.

Для малогабаритных квартир подобное решение не всегда удобно. Даже при дополнительной шумоизоляции стояк будет слышен в комнате, а запахи и влажность создадут дискомфорт. Практикующие дизайнеры отмечают, что нередко жильцы сами просят убрать подобные перепланировки.

Что именно считается санузлом

Закон разделяет понятия: санузел — это помещение с унитазом. Если речь идёт только о ванной или душевой без унитаза, то вход из комнаты делать можно. Запрет распространяется именно на туалет или совмещённый санузел.

Так, можно устроить проходную ванную комнату, за которой будет изолированный туалет со своей дверью. Допустим также вариант, когда дверь санузла выходит в гардеробную, но при условии, что эта гардеробная обозначена в плане БТИ как самостоятельное помещение с номером (№1, №2 и т. д.), а не с литерой (№1А, №2А).

Ограничения при перепланировке

Даже если затрагиваются только перегородки, а не несущие стены, перенос дверного проёма считается полноценной перепланировкой и требует согласования. Нельзя надеяться, что "незначительные" изменения пройдут незамеченными.

Особо жёстко запрещается делать вход из кухни в санузел. Такое встречается в старом жилом фонде, но сегодня подобные проекты не согласуют ни при каких условиях.

Практические рекомендации

Если в квартире хочется объединить коридор и комнату, оставив выход из санузла в общее пространство, лучше всё равно отделить его небольшой перегородкой или простенком. Даже тонкая перегородка создаст ощущение приватности и поможет избежать психологического дискомфорта.

Таким образом, при планировании перепланировки важно учитывать не только дизайн, но и правовые ограничения. Нарушение правил может обернуться отказом в согласовании и серьёзными переделками.

Уточнения

Бюро технической инвентаризации (БТИ) — организации, осуществляющие государственный технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в России, Беларуси, Казахстане и в Украине.

