Компьютер спасён: этот недорогой гаджет защитит технику от поломки во время учёбы

При подготовке к учебному году стоит рассмотреть покупку источника бесперебойного питания (ИБП) — это разумная инвестиция в сохранность дорогостоящей техники и важных данных. Современные ноутбуки и планшеты часто стоят более 150 тысяч рублей, а ИБП за 5-20 тысяч рублей может предотвратить их поломку и потерю информации, сообщила директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая.

Ключевые преимущества ИБП

Защита от внезапных отключений электричества.

Предотвращение потери несохраненных данных.

Снижение риска поломки оборудования из-за скачков напряжения.

Особенно актуально для общежитий и районов с нестабильной сетью.

Как выбрать подходящий ИБП

Рассчитайте суммарную мощность защищаемых устройств (компьютер, монитор, роутер). Добавьте 20-30% запаса мощности для надежности. Для учебных задач достаточно 5-15 минут автономной работы. Выбирайте линейно-интерактивные модели — они оптимальны по цене и функционалу.

Практические рекомендации

ИБП защитит во время онлайн-лекций и выполнения важных заданий.

Автономии в 10-15 минут хватит для сохранения работы и корректного выключения техники.

Современные ИБП компактны и не занимают много места на столе.

Важно: не экономьте на защите дорогостоящего оборудования. Поломка из-за скачка напряжения может обойтись значительно дороже, чем стоимость качественного ИБП, предупреждает Газета.Ru.

Источник бесперебойного питания — это не просто устройство, а страховка вашей учебной деятельности и инвестиция в сохранность цифровых активов.

