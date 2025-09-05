Компьютер спасён: этот недорогой гаджет защитит технику от поломки во время учёбы

При подготовке к учебному году стоит рассмотреть покупку источника бесперебойного питания (ИБП) — это разумная инвестиция в сохранность дорогостоящей техники и важных данных. Современные ноутбуки и планшеты часто стоят более 150 тысяч рублей, а ИБП за 5-20 тысяч рублей может предотвратить их поломку и потерю информации, сообщила директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая.
Важно: не экономьте на защите дорогостоящего оборудования. Поломка из-за скачка напряжения может обойтись значительно дороже, чем стоимость качественного ИБП, предупреждает Газета.Ru.
Источник бесперебойного питания — это не просто устройство, а страховка вашей учебной деятельности и инвестиция в сохранность цифровых активов.
Уточнения
Исто́чник (агрегат) бесперебо́йного пита́ния (ИБП, АБП) (англ. Uninterruptible Power Supply (UPS)) — источник питания, имеющий не менее двух вводов от первичных источников тока и один или несколько выводов, который обеспечивает переход питания нагрузки с одного источника на другой для непрерывного питания потребителей в случае отключения или ухудшения качества электрической энергии на входе от первичного источника.
