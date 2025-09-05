Компьютер спасён: этот недорогой гаджет защитит технику от поломки во время учёбы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:50
Недвижимость

При подготовке к учебному году стоит рассмотреть покупку источника бесперебойного питания (ИБП) — это разумная инвестиция в сохранность дорогостоящей техники и важных данных. Современные ноутбуки и планшеты часто стоят более 150 тысяч рублей, а ИБП за 5-20 тысяч рублей может предотвратить их поломку и потерю информации, сообщила директор по развитию Ippon Кристина Вишневецкая.

Ноутбук
Фото: unsplash.com by Ruthson Zimmerman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук

Ключевые преимущества ИБП

  • Защита от внезапных отключений электричества.
  • Предотвращение потери несохраненных данных.
  • Снижение риска поломки оборудования из-за скачков напряжения.
  • Особенно актуально для общежитий и районов с нестабильной сетью.

Как выбрать подходящий ИБП

  1. Рассчитайте суммарную мощность защищаемых устройств (компьютер, монитор, роутер).
  2. Добавьте 20-30% запаса мощности для надежности.
  3. Для учебных задач достаточно 5-15 минут автономной работы.
  4. Выбирайте линейно-интерактивные модели — они оптимальны по цене и функционалу.

Практические рекомендации

  • ИБП защитит во время онлайн-лекций и выполнения важных заданий.
  • Автономии в 10-15 минут хватит для сохранения работы и корректного выключения техники.
  • Современные ИБП компактны и не занимают много места на столе.

Важно: не экономьте на защите дорогостоящего оборудования. Поломка из-за скачка напряжения может обойтись значительно дороже, чем стоимость качественного ИБП, предупреждает Газета.Ru.

Источник бесперебойного питания — это не просто устройство, а страховка вашей учебной деятельности и инвестиция в сохранность цифровых активов.

Уточнения

Исто́чник (агрегат) бесперебо́йного пита́ния (ИБП, АБП) (англ. Uninterruptible Power Supply (UPS)) — источник питания, имеющий не менее двух вводов от первичных источников тока и один или несколько выводов, который обеспечивает переход питания нагрузки с одного источника на другой для непрерывного питания потребителей в случае отключения или ухудшения качества электрической энергии на входе от первичного источника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
