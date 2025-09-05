Плесень боится этого: 4 секрета идеальной ванной комнаты без грибка

Появление чёрных пятен плесени в ванной комнате — не просто эстетическая проблема, а серьёзная угроза для здоровья. Как объясняет эксперт Мария Золотарева, микроскопические грибы рода Aspergillus и Penicillium вырабатывают токсины, способные вызывать аллергии, респираторные проблемы и хронические заболевания.
Установите эффективную вытяжку и регулярно проверяйте ее работоспособность.
Используйте осушители воздуха, особенно в влажном климате.
После душа вытирайте все поверхности насухо.
При ремонте используйте эпоксидные затирки и герметики с антимикробными добавками.
Важно: домашние средства дают временный эффект, так как не уничтожают споры грибов. Для полного решения проблемы необходимо устранить первопричину: повышенную влажность и недостаточную вентиляцию, уточняет Газета.Ru.
Регулярная профилактика и контроль микроклимата в ванной комнате помогут предотвратить повторное появление плесени и сохранить здоровье вашей семьи.
Уточнения
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
