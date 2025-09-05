Плесень боится этого: 4 секрета идеальной ванной комнаты без грибка

Появление чёрных пятен плесени в ванной комнате — не просто эстетическая проблема, а серьёзная угроза для здоровья. Как объясняет эксперт Мария Золотарева, микроскопические грибы рода Aspergillus и Penicillium вырабатывают токсины, способные вызывать аллергии, респираторные проблемы и хронические заболевания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Плесень в ванной

Условия для роста плесени

Влажность выше 70%.

Температура 20-30°C.

Плохая вентиляция.

Пористые материалы (швы, герметики, гипсокартон).

Профилактические меры для предотвращения плесени

Вентиляция

Установите эффективную вытяжку и регулярно проверяйте ее работоспособность.

Контроль влажности

Используйте осушители воздуха, особенно в влажном климате.

Гигиена помещений

После душа вытирайте все поверхности насухо.

Правильные материалы

При ремонте используйте эпоксидные затирки и герметики с антимикробными добавками.

Эффективные методы удаления плесени в ванной

Для поверхностной очистки : уксус или перекись водорода.

: уксус или перекись водорода. Для глубокой дезинфекции : профессиональные средства на основе четвертичных аммониевых соединений.

: профессиональные средства на основе четвертичных аммониевых соединений. При сильном поражении: замена герметика и косметический ремонт с предварительной обработкой.

Важно: домашние средства дают временный эффект, так как не уничтожают споры грибов. Для полного решения проблемы необходимо устранить первопричину: повышенную влажность и недостаточную вентиляцию, уточняет Газета.Ru.

Регулярная профилактика и контроль микроклимата в ванной комнате помогут предотвратить повторное появление плесени и сохранить здоровье вашей семьи.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



