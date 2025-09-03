Снести стену или оставить как есть: когда необходимо объединение санузла

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Совмещать ли туалет с ванной или оставить два отдельных помещения — вопрос, с которым сталкиваются не только владельцы малогабаритных квартир. Даже в просторном жилье у такого решения есть свои плюсы и минусы, а окончательный выбор зависит от образа жизни семьи и особенностей планировки.

Совмещённый санузел
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Совмещённый санузел

Когда объединение невозможно

Прежде чем принимать решение, нужно заглянуть в техпаспорт квартиры. Если между ванной и туалетом проходит вентиляционный канал, снести перегородку не получится. Такую планировку часто встречают в довоенных домах, но и в новых зданиях бывают ограничения — обычно они связаны с несущими конструкциями.

Юридические нюансы

Даже простое объединение санузла требует оформления. Проект перепланировки в этом случае не нужен, но в БТИ обязательно фиксируют демонтаж стены. Если этого не сделать, могут возникнуть сложности при продаже квартиры. После работ составляется акт о завершенной перепланировке, а также акт скрытых работ, если выполнялась новая гидроизоляция пола.

За счёт чего расширяют санузел

Нормы запрещают увеличивать площадь ванной и туалета за счёт жилых комнат или кухни. Исключение — жильё на первом этаже или двухуровневые квартиры. В остальных случаях "расширение" возможно только за счёт коридора, гардеробной или кладовки. Такое вмешательство требует проекта и согласований.

В частных домах с автономной системой водоснабжения и канализации всё гораздо проще — туалет и ванную можно разместить где угодно.

Преимущества совмещённого варианта

  • Больше места. Сняв перегородку, легко установить стиральную машину, шкаф, бойлер или выбрать более просторную ванну.
  • Экономия материалов. Отделка одного большого помещения обходится дешевле, чем двух маленьких.
  • Удобство планировки. Унитаз можно развернуть под любым углом, а дизайнеры получают больше свободы для идей.
  • Функциональность. В просторном помещении возможно установить и душ, и ванну одновременно.

Эргономика и дизайн

Даже в совмещённом санузле важно рационально использовать пространство. Угловые унитазы и раковины помогают освободить место, а замена распашных дверей на раздвижные решает проблему тесных коридоров.

Оптическое увеличение пространства достигается светлой плиткой, глянцевыми поверхностями и зеркалами. А необычная укладка материалов и игра света делают интерьер более интересным.

Когда лучше оставить раздельно

В семьях, где живёт больше трёх человек, совмещённый санузел может вызвать постоянные очереди. В этом случае разумнее модернизировать оба помещения по отдельности. В маленький туалет можно поставить компактную угловую раковину, чтобы после его использования не приходилось идти в ванную.

Если места слишком мало, стоит рассмотреть замену сантехники. Подвесные модели выглядят аккуратнее, мини-унитазы занимают меньше пространства, а узкие стиральные машины легко прячутся под специальные раковины.

Компромиссные решения

Иногда объединять полностью не обязательно. Зонирование пространства достигается с помощью:

  • стеклянных перегородок, включая смарт-стекло, которое меняет прозрачность;
  • штор из влагоотталкивающей ткани;
  • низких или узких перегородок, которые не загромождают помещение.

Альтернативный вариант — создание гостевого санузла за счёт части коридора или гардеробной. Это особенно удобно, если в квартире живёт большая семья.

Уточнения

Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
