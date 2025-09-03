Снести стену или оставить как есть: когда необходимо объединение санузла

Совмещать ли туалет с ванной или оставить два отдельных помещения — вопрос, с которым сталкиваются не только владельцы малогабаритных квартир. Даже в просторном жилье у такого решения есть свои плюсы и минусы, а окончательный выбор зависит от образа жизни семьи и особенностей планировки.
Прежде чем принимать решение, нужно заглянуть в техпаспорт квартиры. Если между ванной и туалетом проходит вентиляционный канал, снести перегородку не получится. Такую планировку часто встречают в довоенных домах, но и в новых зданиях бывают ограничения — обычно они связаны с несущими конструкциями.
Даже простое объединение санузла требует оформления. Проект перепланировки в этом случае не нужен, но в БТИ обязательно фиксируют демонтаж стены. Если этого не сделать, могут возникнуть сложности при продаже квартиры. После работ составляется акт о завершенной перепланировке, а также акт скрытых работ, если выполнялась новая гидроизоляция пола.
Нормы запрещают увеличивать площадь ванной и туалета за счёт жилых комнат или кухни. Исключение — жильё на первом этаже или двухуровневые квартиры. В остальных случаях "расширение" возможно только за счёт коридора, гардеробной или кладовки. Такое вмешательство требует проекта и согласований.
В частных домах с автономной системой водоснабжения и канализации всё гораздо проще — туалет и ванную можно разместить где угодно.
Даже в совмещённом санузле важно рационально использовать пространство. Угловые унитазы и раковины помогают освободить место, а замена распашных дверей на раздвижные решает проблему тесных коридоров.
Оптическое увеличение пространства достигается светлой плиткой, глянцевыми поверхностями и зеркалами. А необычная укладка материалов и игра света делают интерьер более интересным.
В семьях, где живёт больше трёх человек, совмещённый санузел может вызвать постоянные очереди. В этом случае разумнее модернизировать оба помещения по отдельности. В маленький туалет можно поставить компактную угловую раковину, чтобы после его использования не приходилось идти в ванную.
Если места слишком мало, стоит рассмотреть замену сантехники. Подвесные модели выглядят аккуратнее, мини-унитазы занимают меньше пространства, а узкие стиральные машины легко прячутся под специальные раковины.
Иногда объединять полностью не обязательно. Зонирование пространства достигается с помощью:
Альтернативный вариант — создание гостевого санузла за счёт части коридора или гардеробной. Это особенно удобно, если в квартире живёт большая семья.
Уточнения
Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.
