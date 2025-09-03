Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной

Ванная комната часто превращается в склад всего необходимого и ненужного сразу. Порой пространство вокруг раковины или на полках настолько загромождается, что сложно отыскать даже элементарные вещи. Чтобы вернуть ванной комнате аккуратный вид и облегчить уборку, стоит разобраться, какие предметы можно убрать без сожаления.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Загромождённая ванная

Полотенца, которые давно отслужили

Полотенца имеют свой срок службы. Выцветшие или потерявшие мягкость экземпляры занимают много места и портят общий вид ванной. Оставьте только нужный минимум: по комплекту для каждого члена семьи и один-два для гостей. Старые вещи можно использовать в хозяйстве, отвезти в гараж или передать в приют для животных.

Игрушки в ванной: где им место

Семейные ванные редко обходятся без ярких детских игрушек. Но когда резиновые уточки и кораблики начинают занимать всё пространство, стоит задуматься об ограничениях. Удобное решение — хранить их в отдельной сетке или коробке, которую легко вынести в детскую комнату и доставать только на время купания.

Мини-флаконы и пробники

Сувениры из отелей и подарочные мини-версии косметики кажутся полезными, но на деле быстро скапливаются и занимают полки. Лучше оставить один набор многоразовых бутылочек для поездок, а остальные использовать сразу после появления, не откладывая "на потом".

Чистящие средства: оптимальный минимум

Шкафчик под раковиной часто превращается в склад бытовой химии. Однако для поддержания чистоты достаточно пары средств: для сантехники и для зеркал. Остальные лучше хранить в кладовке или на кухне и приносить по мере необходимости. Так пространство в ванной станет более свободным.

Косметика с истёкшим сроком

Старая косметика не только загромождает пространство, но и может быть небезопасной для кожи. В ванной особенно быстро портятся кремы, пудры и кисти из-за влажного воздуха. Всё, чем вы не пользовались последние месяцы, смело выбрасывайте. А уходовые средства лучше перенести в спальню, где условия хранения значительно лучше.

Дублирующиеся баночки

Нередко на бортиках и в шкафчиках можно найти сразу несколько одинаковых шампуней или гелей. Подумайте, успеете ли вы использовать всё это до окончания срока годности. Если нет, сократите запасы, оставив только актуальные средства.

Срок годности аптечки

Многие привыкли хранить лекарства в ванной, но редко задумываются об их актуальности. Просроченные препараты не только бесполезны, но и могут быть опасны. Разберите аптечку, утилизируйте старые лекарства и храните оставшееся в закрытом контейнере, желательно подальше от детей.

Освободив ванную от лишних вещей, вы не только сделаете пространство более аккуратным, но и облегчите уборку. Минимизация предметов помогает быстрее находить нужное и создаёт ощущение чистоты и порядка.

