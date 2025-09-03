Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный сговор вокруг Северного потока: кто стоит за молчанием Германии
Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию
Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода
Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места
Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет
Клубника будет как только что с грядки: хитрый способ хранения удивит
Погребняк высказалась о скандальном концерте Егора Крида
ЗОЖ-инвестиции: вот почему россияне стали вкладывать вдвое больше в своё здоровье
Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать

Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной

3:12
Недвижимость

Ванная комната часто превращается в склад всего необходимого и ненужного сразу. Порой пространство вокруг раковины или на полках настолько загромождается, что сложно отыскать даже элементарные вещи. Чтобы вернуть ванной комнате аккуратный вид и облегчить уборку, стоит разобраться, какие предметы можно убрать без сожаления.

Загромождённая ванная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загромождённая ванная

Полотенца, которые давно отслужили

Полотенца имеют свой срок службы. Выцветшие или потерявшие мягкость экземпляры занимают много места и портят общий вид ванной. Оставьте только нужный минимум: по комплекту для каждого члена семьи и один-два для гостей. Старые вещи можно использовать в хозяйстве, отвезти в гараж или передать в приют для животных.

Игрушки в ванной: где им место

Семейные ванные редко обходятся без ярких детских игрушек. Но когда резиновые уточки и кораблики начинают занимать всё пространство, стоит задуматься об ограничениях. Удобное решение — хранить их в отдельной сетке или коробке, которую легко вынести в детскую комнату и доставать только на время купания.

Мини-флаконы и пробники

Сувениры из отелей и подарочные мини-версии косметики кажутся полезными, но на деле быстро скапливаются и занимают полки. Лучше оставить один набор многоразовых бутылочек для поездок, а остальные использовать сразу после появления, не откладывая "на потом".

Чистящие средства: оптимальный минимум

Шкафчик под раковиной часто превращается в склад бытовой химии. Однако для поддержания чистоты достаточно пары средств: для сантехники и для зеркал. Остальные лучше хранить в кладовке или на кухне и приносить по мере необходимости. Так пространство в ванной станет более свободным.

Косметика с истёкшим сроком

Старая косметика не только загромождает пространство, но и может быть небезопасной для кожи. В ванной особенно быстро портятся кремы, пудры и кисти из-за влажного воздуха. Всё, чем вы не пользовались последние месяцы, смело выбрасывайте. А уходовые средства лучше перенести в спальню, где условия хранения значительно лучше.

Дублирующиеся баночки

Нередко на бортиках и в шкафчиках можно найти сразу несколько одинаковых шампуней или гелей. Подумайте, успеете ли вы использовать всё это до окончания срока годности. Если нет, сократите запасы, оставив только актуальные средства.

Срок годности аптечки

Многие привыкли хранить лекарства в ванной, но редко задумываются об их актуальности. Просроченные препараты не только бесполезны, но и могут быть опасны. Разберите аптечку, утилизируйте старые лекарства и храните оставшееся в закрытом контейнере, желательно подальше от детей.

Освободив ванную от лишних вещей, вы не только сделаете пространство более аккуратным, но и облегчите уборку. Минимизация предметов помогает быстрее находить нужное и создаёт ощущение чистоты и порядка.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Популярное
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.

Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
Тайный сговор вокруг Северного потока: кто стоит за молчанием Германии
Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию
Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места
Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода
Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет
Клубника будет как только что с грядки: хитрый способ хранения удивит
Погребняк высказалась о скандальном концерте Егора Крида
Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной
ЗОЖ-инвестиции: вот почему россияне стали вкладывать вдвое больше в своё здоровье
Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.