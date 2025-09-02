Маленькие шаги к большой экономии: как холодильник может стать вашим другом, а не врагом

Он манит вас, особенно вечером, когда накатывает "ночной жор". Но в отличие от хозяев, холодильник питается без перерывов — днём и ночью. Его аппетит может оказаться слишком дорогим, если не знать простых правил.

Почему он тянет больше энергии

По данным transsibinfo.com, неправильная эксплуатация способна увеличить расход электричества почти в полтора раза. Часто проблема кроется не в технике, а в том, где и как она стоит.

Дайте воздуху циркулировать

У холодильника есть вентиляционные отверстия сзади, которые нельзя перекрывать. Производители рекомендуют оставлять хотя бы 5 см свободного пространства по бокам и 10 см сверху. А вот плита или батарея должны находиться минимум в полуметре — иначе компрессор работает "на износ".

Внутренний порядок — экономия на счетах

Холодильник не любит тесноты. Если полки забиты под завязку, холодный воздух не циркулирует, и компрессор вынужден трудиться сильнее. Оставьте немного свободного места — и продукты будут охлаждаться равномернее, а техника прослужит дольше.

Маленькие шаги — большой результат

Соблюдение этих простых правил не только уменьшит ваши расходы на электричество, но и подарит холодильнику долгую жизнь.

