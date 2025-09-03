Винтаж в тренде: как использовать наследие СССР для стильного дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:17
Недвижимость

Советские вещи постепенно возвращаются в дома — уже не как дань ностальгии, а как модные акценты. Дизайн из СССР всё чаще воспринимается не как "типовой", а как стильный и аутентичный. Сохранившиеся предметы могут оживить интерьер, добавить характер и при этом оставаться функциональными.

Интерьер гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер гостиной

Радиола

Когда-то радиолы стояли почти в каждой квартире, а сегодня могут стать центральным элементом интерьера. Если устройство сохранило работоспособность, оно способно удивить гостей на вечеринке в стиле ретро. Но даже неисправная радиола легко превратится в эффектную тумбу или журнальный столик благодаря прочному деревянному корпусу и стильным ножкам.

Настольная лампа

Советские настольные лампы отличались основательностью: металл, натуральный камень, массивные абажуры. Многие модели до сих пор прекрасно функционируют. Такая лампа может не только дополнить интерьер винтажным штрихом, но и послужить полноценным источником света. Особенно интересно смотрятся экземпляры с фигурным основанием или крупным тканевым плафоном.

Люстра "Каскад"

Одна из самых узнаваемых люстр советской эпохи. "Каскад" с пластиковыми подвесками, имитирующими хрусталь, создавал в доме праздничную атмосферу и красивую игру света. Сегодня такие люстры идеально вписываются в эклектичные интерьеры или ретро-стилистику. А сохранившийся плафон от рожковой люстры легко переосмыслить в оригинальный декор для современной квартиры.

Дисковый телефон

Телефон с диском — не только артефакт прошлого, но и стильный элемент для интерьера. Он придаёт помещению особую атмосферу: неспешность, внимание к деталям, дух времени. Такой аксессуар станет отличным акцентом в гостиной, кабинете или даже на прикроватной тумбе.

Швейная машинка

Ножные швейные машинки с тумбой — ещё один предмет, который стоит сохранить. Даже если сама техника больше не работает, её легко превратить в оригинальный стол или консоль. Достаточно заменить рабочую часть на деревянную столешницу — и получится винтажная мебель с характером.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
