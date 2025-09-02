Ковер без затхлости, пылесос со свежестью: этот нейтрализатор устраняет запахи, а не маскирует

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Каждый, у кого дома есть дети или питомцы, хотя бы раз сталкивался с этой бедой: пролилось молоко, щенок "не успел" — и неприятный запах намертво въелся в ковёр. Даже если всё убрано сразу, затхлость остаётся. А потом ещё и пылесос начинает "ароматизировать" квартиру, будто он ночует на свалке.

Ковер в гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ковер в гостиной

Оказывается, решение стоит копейки и лежит у вас на кухне. Белый порошок, знакомый каждому по выпечке, — настоящая палочка-выручалочка. Сода не маскирует запах, а полностью его нейтрализует.

Как использовать соду для ковра

Проще не бывает: равномерно посыпьте ковёр содой и оставьте на ночь. Утром тщательно пройдитесь пылесосом. На стандартную комнату хватит половины стакана, для большой площади — целого. Сода работает как "маленькая армия", которая проникает в волокна и вычищает неприятный запах изнутри.

Фишки для максимального эффекта

  • Перед обработкой протестируйте соду на незаметном участке.
  • Легко вотрите её в ворс щёткой или рукой.
  • Оставьте минимум на 2-3 часа, а лучше на всю ночь.
  • После уборки откройте окна — свежий воздух усилит эффект.

Суперсмесь для аромата

Хотите не только убрать запах, но и наполнить комнату уютом? Смешайте полстакана соды с несколькими каплями эфирного масла (лаванда, лимон). Такой порошок не только очистит ковёр, но и подарит лёгкий аромат.

Ещё один трюк для хозяев животных: добавьте к соде щепотку молотого перца. Упрямые запахи шерстяных друзей исчезнут быстрее, чем вы успеете сказать "гулять!".

Бонус — чистка пылесоса

Каждое всасывание соды автоматически очищает и сам пылесос: порошок нейтрализует запахи внутри контейнера. Для профилактики можно раз в месяц насыпать чайную ложку прямо в мешок или резервуар.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
