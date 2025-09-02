Туалетная бумага уходит в прошлое: новое японское решение заменяет десятки рулонов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:56
Недвижимость

Обычная туалетная бумага — привычный атрибут ванных комнат по всему миру. Но всё больше людей задумываются: а так ли она безопасна и удобна, как кажется?

Туалетная бумага
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Туалетная бумага

Почему бумага больше не идеальна

История этого продукта началась в XIX веке, когда американец Джозеф Гейетти предложил "лекарственную бумагу" от геморроя. С тех пор прошло более века, но до сих пор бумага остаётся основным средством гигиены. Однако у неё есть минусы: она может вызывать раздражение, оставлять частицы на коже, а при воспалениях и геморрое только усугублять дискомфорт.

Есть и экологическая сторона. Для производства бумаги расходуются тысячи литров воды и деревья, а переработка оставляет тонны отходов. Всё это заставляет искать альтернативу.

Японское решение, которое меняет Европу

Вместо бумаги всё активнее используют умные унитазы с функцией мойки — washlet. Технология появилась в Японии в 1982 году и теперь стремительно покоряет Европу.

Washlet сочетает унитаз и электронный биде. Он подаёт мягкую струю воды, температуру и напор которой можно регулировать. Такой способ гигиены подходит и мужчинам, и женщинам, обеспечивая более тщательную и деликатную очистку.

Но это не всё. Встроенный подогрев сиденья и тёплая воздушная сушка делают процесс комфортным даже зимой, а главное — полностью исключают необходимость бумаги.

Экологичность и экономия

Переход на washlet снижает нагрузку на природу. Для его работы нужно меньше воды, чем для производства бумаги, а отходов не образуется вовсе. Да и в бюджете это отражается: один раз купив устройство, семья экономит на покупке бумажных рулонов.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
