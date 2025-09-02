Масло против масла: странный способ, который возвращает полотенцам белизну

Белоснежные кухонные полотенца — мечта любой хозяйки. Но именно они быстрее всего теряют свежесть: жир, соусы и пятна от еды въедаются так глубоко, что иногда проще выкинуть старое полотенце, чем бороться с загрязнениями. На самом деле выход есть — несколько простых и недорогих методов помогут вернуть им чистоту и яркость.
Для свежих пятен подойдет кислородный отбеливатель — он безопасен и для белых, и для светлых тканей. Хлорсодержащие средства лучше не использовать: они разрушают волокна и портят саму стиральную машину. Режим тоже играет роль: белые полотенца стирайте при 90-100°C, цветные — до 60°C.
Самые сложные следы — масляные. С ними помогут три способа.
Несмотря на свою старомодность, этот способ работает идеально. На литр воды берут по ложке порошка и отбеливателя, закладывают полотенца и доводят до кипения. Цветные кипятят около 20 минут, белые — до часа. После этого достаточно прополоскать, и результат будет как после дорогого средства.
Эти методы помогают без риска повредить ткань и сохранить яркость цвета, а ваши полотенца снова будут радовать свежестью.
Уточнения
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
