Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дуэйн Джонсон удивил Венецию: критики пророчат Оскар за роль в Крушащей машине
Туалетная бумага уходит в прошлое: новое японское решение заменяет десятки рулонов
Когда секатор становится предателем: растения, к которым нельзя прикасаться осенью
Кресло — по стандарту, не по вдохновению: ПДД ужесточают перевозку детей
Переброска войск и наемников под Харьков: отвлекающий маневр или отчаянный ход
Тайные схемы: как деньги поклонников Меладзе могут попадать на нужды ВСУ
Невероятный взлёт: Южная Корея демонстрирует феноменальный рост экспорта
В России ответили на заявление Финляндии о победе страны в войне с СССР
Страх никуда не делся, стратегия изменилась: как крысы учатся жить рядом с котами

Масло против масла: странный способ, который возвращает полотенцам белизну

2:28
Недвижимость

Белоснежные кухонные полотенца — мечта любой хозяйки. Но именно они быстрее всего теряют свежесть: жир, соусы и пятна от еды въедаются так глубоко, что иногда проще выкинуть старое полотенце, чем бороться с загрязнениями. На самом деле выход есть — несколько простых и недорогих методов помогут вернуть им чистоту и яркость.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

Как стирать полотенца в машинке

Для свежих пятен подойдет кислородный отбеливатель — он безопасен и для белых, и для светлых тканей. Хлорсодержащие средства лучше не использовать: они разрушают волокна и портят саму стиральную машину. Режим тоже играет роль: белые полотенца стирайте при 90-100°C, цветные — до 60°C.

Борьба с жирными пятнами

Самые сложные следы — масляные. С ними помогут три способа.

  • Масляно-белый раствор. На 8 литров воды добавьте 2 ст. л. сухого отбеливателя, столько же растительного масла и 3 ложки порошка. После закипания замочите полотенца.
  • Длительное замачивание. Несколько капель геля в горячей воде и 10 часов терпения — и пятна уходят.
  • Мыльный пакет. Обильно натрите ткань хозяйственным мылом, положите в пакет и оставьте минимум на 12 часов.

Бабушкин метод — кипячение

Несмотря на свою старомодность, этот способ работает идеально. На литр воды берут по ложке порошка и отбеливателя, закладывают полотенца и доводят до кипения. Цветные кипятят около 20 минут, белые — до часа. После этого достаточно прополоскать, и результат будет как после дорогого средства.

Сильные средства против старых пятен

  • Перекись водорода. На 5 литров воды добавьте 2 ложки перекиси и 1 ложку нашатыря. Отличный вариант для застарелых следов.
  • Горчичный порошок. Смешайте его с водой до состояния кашицы, нанесите на пятно и оставьте на пару часов.
  • Марганцовка. Разведите в воде до ярко-розового оттенка, добавьте стакан порошка и залейте кипятком. Получившийся раствор отлично выбеливает.

Эти методы помогают без риска повредить ткань и сохранить яркость цвета, а ваши полотенца снова будут радовать свежестью.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Невидимая краска на вашей куртке — и вы уже под колпаком: законна ли новая технология слежки
Подкормка в сентябре превращает обычный участок в ягодную плантацию
Аромат, который выдаёт возраст: семь запахов превращают образ в ретро за секунды
Масло против масла: странный способ, который возвращает полотенцам белизну
Всего 20 минут — и на столе десерт, который пахнет детством и яблоками
Удаление когтей — прошлый век: современные способы защитить мебель и кошку
Бен Стиллер раскрыл, какой фильм считает любимым, несмотря на провал
Подул в трубочку — лишился прав: какие формальные ошибки помогут обжаловать результат
В Киеве озадачены: саммит ШОС обошёл Украину стороной
Целлюлозно-бумажные гиганты в кризисе: что происходит с лидерами отрасли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.