Масло против масла: странный способ, который возвращает полотенцам белизну

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белоснежные кухонные полотенца — мечта любой хозяйки. Но именно они быстрее всего теряют свежесть: жир, соусы и пятна от еды въедаются так глубоко, что иногда проще выкинуть старое полотенце, чем бороться с загрязнениями. На самом деле выход есть — несколько простых и недорогих методов помогут вернуть им чистоту и яркость.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина и сушащиеся вещи

Как стирать полотенца в машинке

Для свежих пятен подойдет кислородный отбеливатель — он безопасен и для белых, и для светлых тканей. Хлорсодержащие средства лучше не использовать: они разрушают волокна и портят саму стиральную машину. Режим тоже играет роль: белые полотенца стирайте при 90-100°C, цветные — до 60°C.

Борьба с жирными пятнами

Самые сложные следы — масляные. С ними помогут три способа.

Масляно-белый раствор. На 8 литров воды добавьте 2 ст. л. сухого отбеливателя, столько же растительного масла и 3 ложки порошка. После закипания замочите полотенца.

На 8 литров воды добавьте 2 ст. л. сухого отбеливателя, столько же растительного масла и 3 ложки порошка. После закипания замочите полотенца. Длительное замачивание. Несколько капель геля в горячей воде и 10 часов терпения — и пятна уходят.

Несколько капель геля в горячей воде и 10 часов терпения — и пятна уходят. Мыльный пакет. Обильно натрите ткань хозяйственным мылом, положите в пакет и оставьте минимум на 12 часов.

Бабушкин метод — кипячение

Несмотря на свою старомодность, этот способ работает идеально. На литр воды берут по ложке порошка и отбеливателя, закладывают полотенца и доводят до кипения. Цветные кипятят около 20 минут, белые — до часа. После этого достаточно прополоскать, и результат будет как после дорогого средства.

Сильные средства против старых пятен

Перекись водорода. На 5 литров воды добавьте 2 ложки перекиси и 1 ложку нашатыря. Отличный вариант для застарелых следов.

На 5 литров воды добавьте 2 ложки перекиси и 1 ложку нашатыря. Отличный вариант для застарелых следов. Горчичный порошок. Смешайте его с водой до состояния кашицы, нанесите на пятно и оставьте на пару часов.

Смешайте его с водой до состояния кашицы, нанесите на пятно и оставьте на пару часов. Марганцовка. Разведите в воде до ярко-розового оттенка, добавьте стакан порошка и залейте кипятком. Получившийся раствор отлично выбеливает.

Эти методы помогают без риска повредить ткань и сохранить яркость цвета, а ваши полотенца снова будут радовать свежестью.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

