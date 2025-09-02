Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
6 тысяч за два дня: организаторы Интервидения ответили на слухи о найме массовки
Партия в подарок: Шаман преподнёс Мизулиной необычный сюрприз
Тайный побег из Голливуда: почему Орландо Блум резко меняет жизнь после расставания с Перри
Тотальная слежка за мигрантами: вот для чего создан сервис Амина
Зависимость от США не приговор: Индия нашла выход для фармацевтики
Осень — время решать судьбу урожая: грибки не простят бездействия
Парфюм или маска? Тайный язык запахов, который нельзя игнорировать
Девяносто процентов людей носят вирус, но только у немногих вырастают рога на коже
Город в Италии, где даже улицы выглядят как сцены из пьесы — от соборов до дворцов Скалигеров

Превращаем стройку из кошмара в инвестицию: 10 шагов для тех, кто не хочет разориться

4:25
Недвижимость

Любой ремонт — испытание не только для бюджета, но и для нервов. Ошибки в планировании и подборе материалов приводят к тому, что деньги уходят быстрее, чем ожидалось, а результат разочаровывает. Чтобы этого избежать, дизайнеры советуют рассматривать ремонт как проект: с чёткой целью, стратегией и продуманными этапами.

Покраска стен
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

Определите цель заранее

  • Первый и главный вопрос: для чего нужен ремонт? Если квартира готовится к аренде, материалы должны быть максимально износостойкими, чтобы не обновлять отделку после каждого жильца. Для перепродажи акцент делают на эффектности — стиль, который понравится большинству покупателей. Если же ремонт делается "для себя", можно позволить больше индивидуальности и вложиться в качество, которое прослужит десятилетиями.

Бюджет и скрытые расходы

  • Расчёт сметы — это не только стоимость материалов и работы. К ней стоит добавить затраты на вывоз мусора, согласование перепланировок, демонтаж, подъем мебели и даже оплату сантехников или газовщиков. Именно такие "мелочи" часто становятся сюрпризами и увеличивают бюджет на десятки процентов.

Время — деньги

  • Не стоит забывать и о собственных ресурсах. Самостоятельная организация ремонта требует времени на выбор материалов, контроль рабочих, приёмку заказов и доставку. Если каждая минута вашего времени ценна, есть смысл довериться дизайнеру или прорабу. Это не всегда дешевле, но позволяет избежать ошибок, которые обойдутся гораздо дороже.

Электрика: просчитайте всё заранее

  • Любая перестановка розетки или перенос выключателя во время стройки — дополнительные расходы. Поэтому сначала планируют расстановку мебели и только потом электрику. Грамотная схема позволит избежать переделок и лишних затрат на кабель и работу мастеров.

Контроль материалов и рабочих

  • Полезный инструмент — простая таблица с графиком поставок и списком всех заказанных материалов. Она помогает не забыть о сроках, избежать простаивания бригады и лишних расходов на срочные замены. Некоторые позиции приходится ждать неделями или даже месяцами, поэтому заказывать их лучше заранее.

Потолок без переплат

  • Один из способов экономии — отказаться от сложных многоуровневых конструкций. Натяжной потолок обойдётся дешевле гипсокартона, если не планировать встроенные ниши и многочисленные светильники. В то же время оставлять бетонное перекрытие "как есть" стоит только в том случае, если сверху у соседей есть шумоизоляция.

Стены: ровность против бюджета

  • Подготовка стен под покраску стоит дороже, чем оклейка обоями. Стоит заранее решить, действительно ли нужна идеальная геометрия во всех комнатах, или достаточно выровнять только углы и зоны, где будет мебель. Такой подход помогает снизить расходы, не теряя визуального качества интерьера.

Полы: разумная альтернатива

  • Паркет остаётся самым дорогим покрытием, но у него есть более доступные аналоги — инженерная доска или кварц-винил. При выборе линолеума или ламината важно учитывать класс износостойкости, особенно для кухни и прихожей. Сэкономить на материале здесь — значит через пару лет платить снова.

Санузел без переплат

  • Керамическую плитку можно класть только в зонах прямого контакта с водой, а остальные стены обработать влагостойкой штукатуркой. Это заметно снижает стоимость работ. Не стоит забывать, что каждая подрезка плитки и сверление в ней отверстий тоже оплачиваются отдельно.

Балкон и лоджия: думайте о тепле

  • Системы тёплого пола на балконе бессмысленны без качественных окон и утепления. В противном случае тепло будет уходить на улицу, а затраты на электричество вырастут.

Те, кто подходят к процессу системно, планируют этапы, учитывают непредвиденные расходы и выбирают материалы с умом, проводят его быстрее и дешевле. В результате остаётся не только красивый интерьер, но и ощущение, что ресурсы были потрачены правильно.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Садоводство, цветоводство
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
Последние материалы
Партия в подарок: Шаман преподнёс Мизулиной необычный сюрприз
Тайный побег из Голливуда: почему Орландо Блум резко меняет жизнь после расставания с Перри
Тотальная слежка за мигрантами: вот для чего создан сервис Амина
Зависимость от США не приговор: Индия нашла выход для фармацевтики
Осень — время решать судьбу урожая: грибки не простят бездействия
Парфюм или маска? Тайный язык запахов, который нельзя игнорировать
Девяносто процентов людей носят вирус, но только у немногих вырастают рога на коже
Город в Италии, где даже улицы выглядят как сцены из пьесы — от соборов до дворцов Скалигеров
Запах детства по-собачьи: почему щенки благоухают молоком, а взрослые — псиной
Картошка фри любит дисциплину: один неверный шаг — и хруст пропадает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.