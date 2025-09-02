Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фен в мусор? Секрет блестящих волос скрыт в неожиданной детали
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир
Разговор с инспектором превращается в протокол, если забыть об одном правиле: пять ошибок при разговоре с ГИБДД
Дух змеи против науки: таинственная река в Амазонии бросает вызов физике
Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым
Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября
Секрет апрельских грядок: какие культуры начинают расти ещё под снегом
В отличие от отца — отличник: Стас Пьеха показал подросшего сына Петра

Хитрость из прошлого сделает кондиционер ненужным — и простыня станет мягче кашемира

4:09
Недвижимость

Многие хозяйки привыкли доверять промышленным кондиционерам для белья: они делают ткань мягкой, придают аромат и уменьшают статическое электричество. Но вместе с этим синтетические добавки могут раздражать кожу, особенно у людей, склонных к аллергии, а также негативно сказываться на экологии. Именно поэтому всё больше семей ищут способы вернуть вещам мягкость и свежесть без использования химических средств.

Стопка чистых полотенец
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка чистых полотенец

Сода — простой помощник в стирке

Обычная пищевая сода давно зарекомендовала себя как универсальное средство в быту. Она смягчает воду, нейтрализует соли кальция и магния, которые делают ткань жёсткой после стирки. Достаточно насыпать половину стакана соды прямо в барабан стиральной машины — и бельё станет заметно мягче. Дополнительный бонус: сода не вредит окружающей среде и не вызывает раздражения кожи, что особенно важно для людей с чувствительной кожей и семей с детьми.

Уксус — природный кондиционер

Столовый уксус, который найдётся почти на каждой кухне, может стать отличной заменой магазинному кондиционеру. Он действует схожим образом, растворяя минеральные отложения и делая ткани более мягкими. В барабан машинки можно добавить примерно стакан уксуса. Однако стоит помнить: на деликатных тканях он способен оставить следы, поэтому перед использованием лучше проверить его на незаметном участке одежды.

"Для натуральных тканей уксус подходит идеально, но для тонкого шёлка или шерсти я бы рекомендовала осторожность", — пояснила эксперт по бытовым лайфхакам Клэр Изабелла Гилмор.

Шарики для сушки вместо химии

Если в вашей стиральной машине есть функция сушки, настоящей находкой станут специальные шарики для белья. Они механически "взбивают" ткань во время вращения барабана, не позволяя волокнам слипаться, за счёт чего вещи после стирки становятся мягче и воздушнее. Купить такие шарики можно в любом крупном интернет-магазине. В качестве альтернативы подойдут и обычные теннисные мячи. Но стоит учитывать, что слишком нежные ткани — шёлк, кружево или тонкая шерсть — могут пострадать от механического воздействия, поэтому их лучше сушить естественным способом.

Секрет мягкой воды

Не менее эффективный метод — предварительное замачивание вещей в мягкой воде. Воду можно заранее прокипятить или пропустить через фильтр. Такая подготовка уменьшает жёсткость и помогает стиральному порошку работать эффективнее. После замачивания бельё становится мягче, легче отстирывается и лучше сохраняет яркость красок. Это особенно актуально для постельного белья, полотенец и детской одежды.

Маленькие хитрости для большой разницы

Иногда достаточно пары простых привычек, чтобы стирка перестала "портить" ткани. Например:

  • не перегружать барабан, чтобы вещи могли свободно двигаться;
  • выбирать щадящие режимы для хлопка и шерсти;
  • сушить одежду естественным способом на свежем воздухе, чтобы сохранить её дышащую структуру;
  • не злоупотреблять порошком — его избыток остаётся в волокнах и делает ткань жёсткой.

Возврат к естественности

Сегодня, когда всё больше людей задумывается о здоровом образе жизни и заботе об экологии, натуральные способы ухода за вещами становятся особенно актуальными. Простые продукты, которые есть под рукой — сода, уксус, фильтрованная вода, даже теннисные мячи, — способны заменить целый арсенал бытовой химии.

И хотя промышленные кондиционеры обещают моментальную мягкость и аромат, иногда лучший выбор — это вернуться к базовым средствам, проверенным временем и поколениями. Вещи остаются нежными и приятными на ощупь, а окружающая среда получает немного передышки.

Уточнения

Кондиционе́р - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Театр МОСТ представляет Золотую коллекцию Славутина и открывает набор в знаменитую актёрскую школу
Хитрость из прошлого сделает кондиционер ненужным — и простыня станет мягче кашемира
В мире начали терять интерес к долговым обязательствам в долларах
Даже если тебя у меня нет: Седокова показала подарок от таинственного незнакомца
Зеркала не складывают специально: как уши отпугивают соседей на тесной стоянке
Думать, слышать и любить: Всеволод Шиловский напомнил о главных качествах артиста на открытии сезона в своём театре
Новую интерпретацию фильма Здравствуйте, я ваша тётя! покажут в Театре на Трубной
Ушёл из жизни актёр из Зелёной мили: мир прощается с Грэмом Грином
Хельсинки идёт против тренда: тарифы на проезд остаются прежними
Подушка не помогает, чай не работает — этот неожиданный метод подарит сладкий сон до утра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.