Два выходных и тысяча рублей: это самый дешёвый косметический ремонт вашей квартиры

2:15
Недвижимость

Вы до сих пор верите, что для обновления интерьера нужны огромные вложения? У нас для вас потрясающая новость — достаточно заменить всего несколько деталей, чтобы ваше жилье заиграло новыми красками.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

И это обойдется вам в смешные деньги. Готовьтесь узнать секреты, которые скрывают профессиональные дизайнеры!

Магия текстиля: как шторы творят чудеса

Обычные шторы могут стать главным инструментом преображения вашего пространства. Правильно подобранные текстильные решения способны визуально изменить геометрию комнаты — вертикальные узоры поднимут потолки, а горизонтальные расширят стены.

Насыщенные горчичные или солнечно-желтые оттенки наполнят помещение светом даже в самый пасмурный день. При выборе ориентируйтесь на натуральные материалы — лен и хлопок создают особую атмосферу уюта, в то время как синтетика часто выглядит дешево и бесформенно.

Чехлы: новый диван без похода в магазин

Декоративные подушки и чехлы — это самый простой и бюджетный способ мгновенного обновления интерьера. Главное правило — чувство меры. Оптимальное количество подушек на диване — от трех до пяти, иначе создается ощущение захламленности. Размер 40x40 см считается универсальным и подходит для любой мебели.

Не бойтесь экспериментировать с яркими акцентами — сочные синие, красные или оранжевые вкрапления оживят даже самый скучный интерьер. Что касается материалов, то хлопок и микрофибра выглядят наиболее стильно и дорого.

Стены: искусство преображения без ремонта

Современные решения для стен позволяют кардинально менять пространство без масштабных работ. Настенные наклейки с цветочными мотивами — тренд нового сезона — идеально маскируют несовершенства поверхностей.

Геометрические узоры создают иллюзию дорогого ремонта, а мелкий рисунок визуально расширяет помещение. Эти решения особенно хороши для арендаторов — их легко наклеить и так же просто сменить, когда захочется перемен.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
