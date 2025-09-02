Девелоперы в панике: москвичи бросились покупать именно этот вид жилья

В Москве происходит тихая революция на рынке новостроек. Покупатели массово отказываются от традиционных компактных вариантов в пользу просторных однокомнатных квартир, ломая все стереотипы о столичном жилье.
Это не просто тренд — это фундаментальный сдвиг в сознании людей, которые больше не готовы экономить на собственном комфорте.
Новые данные исследований показывают ошеломляющую динамику:
Это означает, что каждый второй покупатель в Москве теперь выбирает максимально просторные "однушки", превращая их в полноценное жилье для комфортной жизни, а не временное убежище, пишут "Известия".
Эксперты единодушны: пандемия и удаленная работа навсегда изменили требования к жилью. Маленькая клетушка с совмещенным санузлом больше не устраивает даже самых экономных покупателей. Люди готовы переплачивать за дополнительные метры, чтобы организовать:
При этом парадокс рынка в том, что несмотря на растущий спрос на большие метражи, цена квадратного метра остается стабильной — 366,2 тысячи рублей в комфорт-сегменте.
Аналитики предрекают: тренд на увеличение жилой площади будет только усиливаться. Девелоперы уже начали пересматривать планировочные решения, предлагая более просторные однокомнатные квартиры с улучшенными планировками.
Тесные квартиры-студии и компактные "однушки" постепенно становятся пережитком прошлого — их покупают только в качестве инвестиционного продукта для последующей сдачи в аренду.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.