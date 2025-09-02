Девелоперы в панике: москвичи бросились покупать именно этот вид жилья

В Москве происходит тихая революция на рынке новостроек. Покупатели массово отказываются от традиционных компактных вариантов в пользу просторных однокомнатных квартир, ломая все стереотипы о столичном жилье.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Недвижимость

Это не просто тренд — это фундаментальный сдвиг в сознании людей, которые больше не готовы экономить на собственном комфорте.

Как изменились предпочтения москвичей

Новые данные исследований показывают ошеломляющую динамику:

Плюс 3,5% — спрос на квартиры 33-38 м² достиг рекордных 56,4%

Плюс 2% — популярность формата 38-43 м² выросла до 22,5%

Минус 5,7% — интерес к тесным квартирам 28-33 м² рухнул до 14,3%

Это означает, что каждый второй покупатель в Москве теперь выбирает максимально просторные "однушки", превращая их в полноценное жилье для комфортной жизни, а не временное убежище, пишут "Известия".

Москвичи готовы платить за метры

Эксперты единодушны: пандемия и удаленная работа навсегда изменили требования к жилью. Маленькая клетушка с совмещенным санузлом больше не устраивает даже самых экономных покупателей. Люди готовы переплачивать за дополнительные метры, чтобы организовать:

Отдельную рабочую зону для удаленной работы

Просторную гардеробную вместо традиционных шкафов

Функциональную кухню-гостиную для приема гостей

Вместительную прихожую с системами хранения

При этом парадокс рынка в том, что несмотря на растущий спрос на большие метражи, цена квадратного метра остается стабильной — 366,2 тысячи рублей в комфорт-сегменте.

Маленькие квартиры уходят в прошлое

Аналитики предрекают: тренд на увеличение жилой площади будет только усиливаться. Девелоперы уже начали пересматривать планировочные решения, предлагая более просторные однокомнатные квартиры с улучшенными планировками.

Тесные квартиры-студии и компактные "однушки" постепенно становятся пережитком прошлого — их покупают только в качестве инвестиционного продукта для последующей сдачи в аренду.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

