Деньги на ветер: перестаньте покупать эти 6 бесполезных средств от комаров

Вы перепробовали все: от ультразвуковых браслетов до ароматических свечей, но всё равно просыпаетесь с новыми укусами? Причина может быть в том, что вы доверяете распространённым мифам, а не научным фактам.
Узнайте, какие средства на самом деле бесполезны против комаров и что действительно работает.
На самом деле комары не исчезают с окончанием лета — их активность просто снижается. Они впадают в состояние, похожее на спячку, но даже осенью остаются опасными переносчиками заболеваний. Исследования показывают, что сезон комаров становится всё длиннее из-за изменений климата.
Да, комары — слабые летуны, и поток воздуха может сдуть их. Но чтобы вентилятор работал, он должен быть направлен прямо на вас постоянно. Без этого вам всё равно понадобится репеллент — простой ветерок не обеспечит полноценной защиты.
Ароматические свечи создают уютную атмосферу, но их эффективность крайне ограничена. Исследования показывают, что цитронелла и другие эфирные масла (лимон, эвкалипт, мята) обеспечивают лишь кратковременную и умеренную защиту. Намного лучше работают линалоол (содержится в лаванде) и гераниол (в розе и лемонграссе).
Правда в том, что большинство "натуральных" средств почти бесполезны. Только репелленты с ДЭТА (30-50%) или пикаридином (20%) доказали свою эффективность в научных испытаниях. Если предпочитаете натуральные варианты, выбирайте средства с маслом лимонного эвкалипта (OLE), которое снижает привлекательность для комаров на 60%.
Им достаточно всего нескольких столовых ложек воды! Застоявшаяся вода в крышках бассейнов, лейках, забитых водостоках и даже в мисках для животных — идеальные места для откладывания яиц. Регулярно опустошайте такие ёмкости и меняйте воду питомцам не реже раза в неделю.
Сама по себе мята или эвкалипт в саду не защитят вас. Комары откладывают яйца на нижней стороне листьев в густой растительности. Лучше посадите лаванду, цитронеллу или бархатцы — они не привлекают комаров так сильно, как сладкие цветы. Но единственная надёжная защита — это репелленты и устранение стоячей воды.
