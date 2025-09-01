Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Рынок труда удивляет: эти регионы России забыли про безработицу
Морской гигант был обездвижен: MSC World Europa пережила неприятный инцидент
Тайник под кожей: действительно ли татуировки могут переписать иммунитет и запустить рак
Осенний урожай в опасности: как избежать ошибок при варке грибов и сколько вообще их нужно варить
Обман века: что скрывали поиски Титаника в 80-е годы
Животные, наносящие смертельные укусы: летучие мыши, змеи и комары — главная угроза
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Тренировка, которая кажется лёгкой, но заставляет мышцы работать вдвое активнее

Цифры на счётчике шокировали: вот сколько воды использует ваша стиральная машина при стирке

1:33
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, сколько воды уходит на одну стирку? Оказывается, ваша стиральная машина может быть главным расхитителем воды в доме, а вы даже не подозреваете об этом.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Но есть простые способы остановить это и начать экономить значительные суммы на коммунальных платежах.

Тип машины решает всё

Главный секрет экономии скрыт в конструкции вашей стиральной машины. Устаревшие модели с вертикальной загрузкой — настоящие расточители: они могут потреблять до 150 литров воды за один цикл! Это почти как наполнить большую ванну до краёв. Если у вас такая машина, вы буквально спускаете в канализацию сотни рублей каждый месяц.

Современные фронтальные модели — полная противоположность. Благодаря умной технологии и датчикам они используют всего 50-90 литров за стирку. Разница колоссальная — вы можете сократить потребление воды почти в три раза, просто выбрав правильный тип машины.

Как сэкономить?

Не готовы к покупке новой техники? Не беда! Эти простые привычки помогут значительно экономить уже сегодня:

  • Всегда ждите полной загрузки — не запускайте стирку ради пары вещей
  • Используйте экологичный режим — он экономит не только воду, но и электроэнергию
  • Снижайте температуру — современные порошки отлично отстирывают и в холодной воде
  • Регулярно обслуживайте машину — засоры и износ деталей увеличивают расход воды.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Этот простой трюк сделает ваши блины тонкими, эластичными и воздушными — попробуйте сами
Еда и рецепты
Этот простой трюк сделает ваши блины тонкими, эластичными и воздушными — попробуйте сами Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Тайник под кожей: действительно ли татуировки могут переписать иммунитет и запустить рак
Осенний урожай в опасности: как избежать ошибок при варке грибов и сколько вообще их нужно варить
Бразилия созывает внеочередной саммит БРИКС из-за пошлин Трампа
Обман века: что скрывали поиски Титаника в 80-е годы
Животные, наносящие смертельные укусы: летучие мыши, змеи и комары — главная угроза
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Тренировка, которая кажется лёгкой, но заставляет мышцы работать вдвое активнее
Три фута ночного ужаса, способного мурлыкать: призрачные монстры рушат мифы о дикой природе
Природа отомстит: Волочкова предупредила, какую злую шутку сыграет пластика с дочерью Даны Борисовой
Цифры на счётчике шокировали: вот сколько воды использует ваша стиральная машина при стирке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.