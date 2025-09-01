Цифры на счётчике шокировали: вот сколько воды использует ваша стиральная машина при стирке

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, сколько воды уходит на одну стирку? Оказывается, ваша стиральная машина может быть главным расхитителем воды в доме, а вы даже не подозреваете об этом.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Но есть простые способы остановить это и начать экономить значительные суммы на коммунальных платежах.

Тип машины решает всё

Главный секрет экономии скрыт в конструкции вашей стиральной машины. Устаревшие модели с вертикальной загрузкой — настоящие расточители: они могут потреблять до 150 литров воды за один цикл! Это почти как наполнить большую ванну до краёв. Если у вас такая машина, вы буквально спускаете в канализацию сотни рублей каждый месяц.

Современные фронтальные модели — полная противоположность. Благодаря умной технологии и датчикам они используют всего 50-90 литров за стирку. Разница колоссальная — вы можете сократить потребление воды почти в три раза, просто выбрав правильный тип машины.

Как сэкономить?

Не готовы к покупке новой техники? Не беда! Эти простые привычки помогут значительно экономить уже сегодня:

Всегда ждите полной загрузки — не запускайте стирку ради пары вещей

Используйте экологичный режим — он экономит не только воду, но и электроэнергию

Снижайте температуру — современные порошки отлично отстирывают и в холодной воде

Регулярно обслуживайте машину — засоры и износ деталей увеличивают расход воды.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

