Чужие сны в вашей спальне: что скрывает пространство под кроватью с точки зрения фэншуй

4:16
Недвижимость

Хранение вещей под кроватью — решение, к которому приходят многие, когда в квартире катастрофически не хватает места. Иногда это осознанный выбор, иногда — вынужденный. В любом случае важно понять, как использовать это пространство с максимальной пользой и минимальными неудобствами.

Хранение под кроватью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хранение под кроватью

Основные проблемы хранения под кроватью

Место под матрасом — одно из самых пыльных в доме. Особенно тяжело приходится родителям маленьких детей: игрушки в ящиках быстро покрываются слоем пыли, и чистить их приходится чуть ли не ежедневно.

Есть и другая сложность — убирать нужно не только внутри ящиков, но и сам пол под кроватью. Даже крошечные щели становятся пылесборниками, а значит, придется либо выдвигать ящики целиком, либо передвигать всю конструкцию.

Откуда берётся пыль

Считается, что примерно половина домашней пыли — это микрочастицы кожи. Их больше всего на постели и, соответственно, под ней. Ситуацию усугубляют прыгающие на кровати дети или просто активная жизнь взрослых — частицы буквально "выбиваются" из матраса.

Если под матрасом расположены открытые ящики или полки, вещи внутри будут постоянно загрязняться. Для аллергиков это особенно критично.

Влияние напольного покрытия

Некоторые покрытия, например ламинат или паркетная доска, электризуются и активно притягивают пыль. В таких условиях хранение книг или белья под кроватью становится сомнительной затеей: уже на следующий день предметы окажутся неприятно пыльными.

Подиум вместо решётки

Большинство кроватей оснащены деревянными решётками, через которые пыль свободно проникает внутрь ящиков. Гораздо удобнее конструкции с цельным настилом или подиумом: они защищают вещи и позволяют делать ящики более вместительными.

Встроенные кровати

Хорошее решение — встроенные конструкции с отделением между матрасом и ящиками. В этом случае пыль попадает внутрь в разы меньше, а сами секции становятся практически герметичными.

Кофры для хранения

Кофры — универсальный вариант. Они превращают любую кровать в систему хранения. Минус в том, что их размеры не всегда совпадают со стандартными габаритами кроватей, и часть пространства может пропадать впустую. Если заказываете мебель, лучше заранее учитывать размеры кофров.

Вакуумные пакеты и контейнеры

Оптимально хранить под кроватью несезонные вещи в вакуумных пакетах или закрытых контейнерах. В этом случае убирать нужно будет только поверхность упаковки. Список популярных категорий для такого хранения включает одежду, детские вещи на вырост и спортивный инвентарь.

Совет: составьте фотоопись вещей. Если используете коробки, прикрепите стикеры с перечнем содержимого или наклейте фотографии на крышки.

Высокие секции

Чем выше ящик, тем больше вариантов для удобного размещения контейнеров с крышками и объёмных пакетов. Это упрощает организацию и уборку: достаточно протереть поверхности, сами вещи будут защищены.

Ящики со стоппером

Для детских комнат лучше предусмотреть стопперы. Это защитит малышей от возможных травм, когда они захотят поиграть с выдвижными ящиками.

Бельё и подушки

Часто под кроватью хранят именно постельные принадлежности. Здесь важно учитывать частоту использования. Если вы достаёте подушки или одеяла ежедневно, смело храните их без упаковки. Но при редком использовании лучше спрятать в кофр на молнии, чтобы избежать затхлого запаха.

Немного о фэншуй

Сторонники фэншуй считают, что вещи под кроватью могут влиять на сновидения. Книги — к размышлениям, спортинвентарь — к тренировкам, обувь — к бегу. Верить этому или нет — личное дело каждого, но детям, боящимся монстров, можно положить под кровать игрушечного "защитника".

Уточнения

Спорти́вный инвента́рь - устройство, приспособление узкоспециального назначения, используемое при занятии различными видами спорта.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
