Крошечная прихожая раскрывает секреты — и вдруг в ней становится больше места

4:07
Недвижимость

Маленькая прихожая — это вызов для любого хозяина. Кажется, что в узком коридоре невозможно разместить все нужные вещи и при этом сохранить ощущение простора. Но правильные решения в организации пространства помогают даже самым крошечным прихожим оставаться удобными и уютными.

Маленькая прихожая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленькая прихожая

Всё по ящичкам

Шкаф с выдвижными ящиками — настоящий помощник в малогабаритной прихожей. В них удобно прятать шарфы, перчатки, ключи и прочую мелочь. На стене выше можно закрепить полки для коробок или корзин, а ниже — разместить вешалку для одежды. Чтобы обои за ней не потеряли вид от постоянного контакта с верхней одеждой, стену лучше защитить панелями или выбрать моющиеся покрытия.

Тайная дверь

Спрятать вещи за дверцами шкафа — отличный способ поддерживать порядок. Однако в узком коридоре створки могут мешать. Решением станет ролл-штора: она закроет содержимое, но не "съест" пространство. Зеркало можно повесить прямо на дверь шкафа, а внутри стоит предусмотреть подсветку. Главное — не хранить там мокрые зонты, иначе неприятный запах обеспечен.

Мини-гардероб

Если у входа есть ниша, её можно превратить в мини-гардероб. Сиденье между полками и штангой для вешалок позволяет удобно обуваться или положить сумку. Для практичности стоит добавить зеркало и маленькую полочку для ключей и квитанций. А грамотная подсветка сделает зону визуально просторнее.

Угловое решение

Даже небольшой угол способен вместить мини-шкаф или вешалку. На полках можно хранить шапки, сумки и спортинвентарь, а крючки подойдут для верхней одежды. Чтобы обувь не оставляла следов на полу, лучше поставить влаговпитывающий коврик или отдельную подставку.

Узкий коридор — не приговор

Даже самый тесный коридор можно использовать с умом. В нишу на торцевой стене поместится узкая система хранения с полками и банкеткой. Несколько вешалок дополнят картину. А доска для заметок — мелом или маркером — поможет оставлять напоминания и пожелания домочадцам.

Кладовка вместо склада

Если рядом с входом сохранилась кладовка, её можно превратить в вместительную прихожую. Вешалки удобно развесить по всем стенам, а на центральной разместить полки. Зеркало на двери добавит удобства, а стильная штора или жалюзи помогут сэкономить место, заменив распашную дверь.

Минимализм как выход

Когда места совсем мало, помогают простые крючки. Они займут минимум пространства, но позволят повесить пальто и сумки. Яркие детали сделают композицию интересной и отвлекут внимание от нагромождения одежды.

По стеночке

Если прихожая плавно переходит в коридор, вдоль одной стены можно поставить шкаф глубиной всего 30-40 см. Современная фурнитура позволяет организовать удобные полки и выдвижные корзины даже в такой компактной конструкции. А зеркало на противоположной стене зрительно расширит пространство.

Умный конструктор

В маленьких прихожих хорошо работает многофункциональная система: панели с крючками на разном уровне, узкая двухъярусная обувница и полки для мелочей.

Детям удобно самостоятельно снимать и вешать одежду, а взрослые смогут хранить всё под рукой. Правда, для несезонных вещей придётся предусмотреть антресоли или другие места хранения в квартире.

Главное в организации маленькой прихожей

Малогабаритное пространство требует продуманности. Чем больше функций выполняет каждая деталь мебели, тем удобнее будет пользоваться прихожей. Важно предусмотреть зоны для обуви, одежды, мелочей и обязательно зеркало — оно не только практично, но и визуально расширяет коридор.

Уточнения

Коридо́р (от фр. corridor или нем. korridor или ит. corridoio) — длинный проход внутри здания или жилого помещения, соединяющий комнаты на одном этаже.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
