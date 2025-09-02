Пол задаёт характер гостиной: материал решает, будет ли дом дворцом или капканом для уюта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Гостиная — сердце дома, и именно здесь чаще всего собираются семья и гости. Поэтому выбор напольного покрытия для этого помещения требует особого подхода: пол должен быть не только красивым, но и удобным, долговечным, подходящим для разных сценариев использования.

Гостиная с паркетом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гостиная с паркетом

При этом важно помнить, что речь идёт не просто о декоративной детали, а о функциональной основе интерьера.

Натуральное дерево: тепло и благородство

Массив древесины или паркет остаются классическим решением для гостиной. Такой пол выглядит солидно, создаёт ощущение уюта и подчеркивает статус хозяев.

Наиболее востребованы дуб и бук, а также тропические породы вроде венге, зебрано или мербау. Эти материалы прочные, долговечные и отличаются выразительной текстурой. Хвойные породы для гостиной выбирают редко: они мягкие и быстро приходят в негодность.

Термодерево как альтернатива экзотике

Если бюджет ограничен, а хочется необычной текстуры, стоит обратить внимание на древесину после термообработки. Под воздействием высокой температуры привычные породы меняют цвет и приобретают новые оттенки: дуб становится тёмно-шоколадным, а акация — нежно-молочной.

Такое покрытие почти не реагирует на изменения влажности и выглядит не менее эффектно, чем экзотические аналоги.

Роскошь в камне и паркете

Натуральный камень в интерьере гостиной делает её похожей на парадные залы старинных домов. Это решение долговечное, прочное, но холодное на ощупь, поэтому обычно требует системы подогрева. Художественный паркет с замысловатым рисунком — другой способ подчеркнуть роскошь интерьера.

При этом вместо ручной работы можно выбрать щитовой вариант: он выглядит не менее эффектно, но обходится дешевле и укладывается быстрее.

Пол из массивной доски: уют и мода

Длинные деревянные доски, уложенные палубным способом, создают тёплую атмосферу и сегодня считаются очень стильным решением. Однако в городских квартирах у такого пола есть минус — доски могут рассыхаться из-за отопления. Чтобы избежать щелей, важно использовать увлажнитель воздуха или выбирать устойчивые к перепадам влажности тропические породы.

Керамическая плитка: для активной жизни

В семьях, где гостиная используется как место для игр, танцев или вечеринок, уместно уложить керамическую плитку или камень. Это покрытие практически невозможно повредить, оно легко моется и служит десятилетиями. Чтобы по плитке было комфортно ходить босиком, её сочетают с системой "тёплый пол".

Ковер или ковролин

Для мягкости и уюта можно постелить ковер. Его легко заменить или отдать в химчистку. Ковролин же покрывает всю площадь, требует сложной укладки и профессиональной чистки.

Поэтому практичнее ограничиться коврами и паласами: они помогают зонировать пространство и придают комнате особую атмосферу. Если же выбирать ковролин, лучше укладывать его на уже готовое основание и крепить скотчем, чтобы в случае повреждения не пришлось менять весь пол.

Ламинат: практичность и стиль

Тем, кто хочет сэкономить, подойдёт ламинат. Он выдерживает серьёзные нагрузки — от каблуков до пролитого вина. Благодаря качественной печати его внешний вид близок к натуральному дереву, а защитный слой делает материал устойчивым к повреждениям. С дополнительной подложкой ламинат обеспечивает хорошую звукоизоляцию и комфорт при эксплуатации.

Комбинирование покрытий

В малогабаритных квартирах гостиная часто совмещает несколько функций: столовую, игровую или зону отдыха. В этом случае удобно сочетать разные покрытия. Например, в зоне столовой уложить плитку, а в зоне отдыха — дерево. Специальные компенсаторы позволяют красиво оформить переход между материалами и избежать проблем при расширении или сжатии древесины.

Быстрое обновление: модульная плитка

Когда бюджет ограничен, а старый пол требует замены, выручает виниловая модульная плитка. Её можно укладывать прямо на существующее покрытие, работать частями и даже самостоятельно. Благодаря разнообразию расцветок легко создать уникальный рисунок и быстро обновить интерьер без серьёзных затрат.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
