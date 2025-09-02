Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбербанк против мошенников: колоссальная сумма спасена
Секрет экономии времени: готовим вкуснейшую пасту за 15 минут — простой рецепт
Осенний авто-марафон: 5 вещей, которые нужно проверить срочно
Наблюдение как ключ к выживанию: новый взгляд на орангутанов
Мамонт вернулся спустя тысячи лет: искали рыбу, а подняли гиганта — случай, который войдёт в историю
Тело будет как у настоящей спортсменки: эти упражнения помогут улучшить осанку
Луковицы гиацинтов хранят тайну: правильный месяц дарит пышное цветение
125 миллионов лет эволюции в одной челюсти: акула, пережившая динозавров, снова на поверхности
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах

Межкомнатное полотно превращает спальню в тишину: выбор, о котором не жалеют

4:22
Недвижимость

Чтобы крепкий сон не зависел от шумных соседей или слишком тонких стен, важно правильно подобрать дверь для спальни. Межкомнатное полотно способно как помочь расслабиться, так и свести на нет все усилия по созданию уюта. Разобраться в видах дверей и нюансах их установки стоит ещё до покупки.

Межкомнатные двери спальни
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Межкомнатные двери спальни

Когда тишина важнее всего

Людям с чутким сном не подойдут обычные распашные двери стандартной толщины. Чтобы звуки из соседних комнат не мешали, стоит обратить внимание на модели с утолщённым полотном или со специальным звукоизоляционным наполнителем.

Даже небольшая щель под дверью способна пропускать шум. Если стандартный вентиляционный зазор мешает отдыху, его можно перекрыть выдвижным порогом "гильотина" или современным автоматическим уплотнителем, который при закрывании двери плотно прилегает к полу.

Чем рамочная дверь хуже щитовой

Классическая филёнчатая дверь выглядит изящно, но от посторонних звуков защищает плохо. Деревянный каркас с декоративными вставками создаёт слабую преграду для шума. Если речь идёт о спальне, лучше выбрать щитовую конструкцию. Внутри у неё может быть сотовое заполнение или массивное полотно, которое надёжно блокирует посторонние звуки.

Щитовые двери отделывают шпоном или МДФ с рисунком под дерево. Снаружи они практически не отличаются от филёнчатых, но в плане акустики выигрывают заметно.

Раздвижные и складные решения

В небольших квартирах часто выбирают раздвижные двери: они экономят пространство и позволяют свободнее расставить мебель. Хотя принято считать, что такие конструкции плохо гасят шум, производители предлагают усиленные варианты. Более того, универсальные полотна можно установить как в распашном, так и в раздвижном варианте — разница лишь в фурнитуре.

Интересное решение для широких проёмов — двустворчатая раздвижная дверь. Она создаёт эффект портала и позволяет легко объединять спальню с соседней комнатой. А вот складные "гармошки" удобны в быту, но их лёгкие створки не способны обеспечить достаточную тишину.

Дверь-"невидимка" и стеклянные модели

Тем, кто хочет скрыть вход в спальню или добиться ровной поверхности стены, подойдёт дверь-"хамелеон" со скрытым коробом. Её можно покрасить или отделать так же, как и стены, сделав практически незаметной.

Нередко такие двери выпускаются со стеклянным полотном. Закалённое матовое стекло безопасно, его сложно разбить, а в случае повреждения оно распадается на безопасные осколки. В спальне такая дверь будет смотреться легко и современно.

Размеры и проёмы

Главные параметры при выборе двери — это ширина, высота и толщина полотна. Если проём нестандартный, проще его подогнать под типовой размер, чем заказывать индивидуальную конструкцию: так выйдет значительно дешевле.

При маленькой спальне не стоит выбирать узкое полотно. Наоборот, широкий проём с двустворчатой дверью создаёт ощущение простора и избавляет от чувства замкнутости.

Дополнительные детали

Для спальни стоит выбрать ручку с замком или защёлкой, чтобы при необходимости запереться изнутри. Если нужна возможность закрываться и снаружи, лучше установить ручку с замочной скважиной или врезать отдельный замок.

Когда в спальне есть балкон, дверь заказывается вместе с оконным блоком. Стеклопакет в ней обеспечивает высокий уровень звукоизоляции, но стоит учитывать: если спать планируется с открытым окном, переплачивать за "тихую" конструкцию бессмысленно. В этом случае лучше ориентироваться на расположение квартиры и выход окон во двор.

Идеальная дверь для спальни должна сочетать удобство, эстетику и звукоизоляцию. Щитовые или специальные раздвижные модели помогут обеспечить тишину, а скрытые конструкции и стеклянные варианты добавят интерьеру оригинальности.

Главное — учитывать размеры проёма, особенности комнаты и собственные привычки сна.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда Аудио 
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Последние материалы
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах
Молоко против организма: пять комбинаций, после которых тяжесть и вздутие неизбежны
Убытки растут: бизнесу становится всё сложнее выживать
Скроллинг превращается в диагноз: врачи предупреждают об опасности для памяти
Секрет идеальной заморозки кукурузы раскрыт: ваши салаты зимой заиграют новыми красками
7 дней на Мальте: остров, который открывается заново каждый день
Бумага без вырубки деревьев: учёные сделали пластичный гель из того, что вызывает аллергию
Стиль преппи и цыганский шик: какую школьную форму носят дети российский звёзд
Хотите стальные кубики пресса? Попробуйте эти 7 простых упражнений стоя – результат удивит
Рабочий треугольник рушится — кухня превращается в новый лабиринт удобства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.