Рабочий треугольник рушится — кухня превращается в новый лабиринт удобства

Кухонное пространство всегда было местом экспериментов дизайнеров и архитекторов. С середины прошлого века они пытались найти оптимальные схемы, чтобы хозяева тратили меньше времени и сил на готовку. Одним из самых известных решений стало правило рабочего треугольника, где основные зоны кухни соединяются воедино.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная кухня

Но сегодня этот подход всё чаще подвергается пересмотру.

Истоки идеи

Впервые понятие рабочего треугольника появилось ещё в 1920-е годы в Германии. Тогда специалисты измеряли путь, который ежедневно проходила хозяйка, чтобы приготовить обед.

Так выяснилось, что ключевыми точками являются мойка, плита и место для разделки продуктов. Эти зоны составили вершины удобного треугольника, позволявшего минимизировать движение по кухне.

Как изменились вершины треугольника

Со временем на смену разделочному столу пришёл холодильник, ведь именно с него начинается процесс готовки. Логика проста: продукты достали, вымыли, нарезали и отправили на плиту. Такая последовательность действительно экономит силы и время.

"Вытащил продукты из холодильника, вымыл их, разделал на доске и — на огонь", — согласилась дизайнер Светлана Герасимова.

Удобные схемы расположения

Чаще всего дизайнеры советуют Г-образное расположение, где холодильник, раковина и плита образуют логичную цепочку. Подходит и вариант с островом, особенно в просторных кухнях. Но важна не только форма, но и расстояния: перемещаться от одной зоны к другой должно быть удобно.

"Максимальные расстояния не должны превышать двух шагов", — отметила дизайнер Юлия Арсланова.

Ограничения пространства

На практике далеко не всегда удаётся выстроить идеальный треугольник. Мешают маленькая площадь, расположение окон и инженерных коммуникаций.

Чаще всего кухню размещают в том виде, который предусмотрел архитектор дома. При желании можно делать перепланировку, но она требует согласований. Например, перемещение мойки в пределах одной стены возможно без проблем, а вот перенос газовой плиты обязательно согласуется с газовой службой.

Нужен ли треугольник всем

Не все владельцы квартир нуждаются в идеальной эргономике. Дизайнеры признаются: если хозяин редко готовит, то треугольник теряет смысл. Для одних кухня — это полноценная рабочая зона, для других лишь часть интерьера.

"Если хозяин не делает культа из домашней еды, то кухня всего лишь продолжение интерьера", — сказал архитектор Валерий Иночкин.

Функциональность или дизайн

Дизайнеры разделились во мнениях: одни считают главным удобство и эргономику, другие ставят на первое место эстетику. Но большинство специалистов сходятся в том, что хороший интерьер должен сочетать функциональность и визуальную гармонию.

Сегодня требования меняются: семья может вырасти, привычки измениться. Универсальным решением становится гибкий подход, когда можно совместить красоту и практичность.

Аргументы против треугольника

Современные кухни всё чаще отходят от строгих правил. В просторных домах зоны готовки могут быть разделены, появляются два острова или параллельные линии рабочих поверхностей.

Иногда удобнее построить планировку в форме квадрата, где участвуют сразу четыре точки: холодильник, мойка, плита и стол для разделки. При совместной готовке строгая схема тоже не обязательна — работать можно вместе, разделяя задачи.

"На хорошей кухне должен готовить не один человек", — пояснил дизайнер Павел Лесневски.

Правило или ориентир

Рабочий треугольник стал классикой эргономики, но сегодня он воспринимается скорее как ориентир, чем как строгая норма.

Главное — удобство хозяина и его образ жизни. Если человек получает удовольствие от процесса готовки, треугольник станет помощником. Если же кухня — часть интерьера, можно позволить себе иные схемы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

