Эко-уборка: аллергия отступает, кошелек радуется — откровения клининговой компании

2:07
Недвижимость

Основатель клининговой компании CleanOn Никита Юсупов сообщил, что в России наблюдается рост спроса на экологичную уборку. Эта тенденция связана с увеличением числа людей, страдающих аллергическими реакциями, — таких в стране насчитывается 30–40% населения.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Почему выбирают эко-клининг

  • Используются только биоразлагаемые и гипоаллергенные средства.
  • Составы безопасны для здоровья детей и домашних животных.
  • Отсутствие резких химических запахов после уборки.
  • Меньшее воздействие на окружающую среду.

Мифы о клининговой химии

Юсупов отметил, что многие потребители ошибочно считают импортные средства более эффективными. Однако российская продукция не уступает по качеству известным иностранным брендам, при этом стоимость отечественной химии в среднем в пять раз ниже, отмечает Газета.Ru.

"Для наглядности мы сравнили стоимость известной немецкой химии Khiel с ценами наших российских поставщиков и обнаружили разницу в пять раз», — сказал Юсупов.

Технологии в клининге

Несмотря на растущую популярность роботов-пылесосов и автоматических стеклоочистителей, эти устройства остаются дополнением к профессиональной уборке. Они удобны для повседневного поддержания чистоты, но не могут полностью заменить работу специалистов с профессиональным оборудованием и специализированными средствами.

Практические преимущества эко-клининга

  • Подходит для семей с маленькими детьми.
  • Рекомендован людям с дыхательными заболеваниями.
  • Не оставляет химических веществ на поверхностях.

Позволяет проводить уборку без необходимости эвакуировать жильцов
Эксперт подчеркнул, что переход на экологичные методы уборки — это не просто дань моде, а осознанный выбор в пользу здоровья и безопасности. При этом стоимость таких услуг стала более доступной благодаря развитию отечественного производства моющих средств.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
