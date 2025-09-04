Эко-уборка: аллергия отступает, кошелек радуется — откровения клининговой компании

Основатель клининговой компании CleanOn Никита Юсупов сообщил, что в России наблюдается рост спроса на экологичную уборку. Эта тенденция связана с увеличением числа людей, страдающих аллергическими реакциями, — таких в стране насчитывается 30–40% населения.
Юсупов отметил, что многие потребители ошибочно считают импортные средства более эффективными. Однако российская продукция не уступает по качеству известным иностранным брендам, при этом стоимость отечественной химии в среднем в пять раз ниже, отмечает Газета.Ru.
"Для наглядности мы сравнили стоимость известной немецкой химии Khiel с ценами наших российских поставщиков и обнаружили разницу в пять раз», — сказал Юсупов.
Несмотря на растущую популярность роботов-пылесосов и автоматических стеклоочистителей, эти устройства остаются дополнением к профессиональной уборке. Они удобны для повседневного поддержания чистоты, но не могут полностью заменить работу специалистов с профессиональным оборудованием и специализированными средствами.
Эксперт подчеркнул, что переход на экологичные методы уборки — это не просто дань моде, а осознанный выбор в пользу здоровья и безопасности. При этом стоимость таких услуг стала более доступной благодаря развитию отечественного производства моющих средств.
