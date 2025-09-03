Ипотечный капкан захлопнулся? Раскрыта реальная альтернатива для россиян

В условиях высоких ипотечных ставок, достигающих 20-23%, аренда жилья становится практически безальтернативным вариантом для большинства россиян.

Ключи и аренда квартиры

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев, ипотечные платежи при таких ставках становятся чрезмерно обременительными. Однако при наличии возможности воспользоваться льготными программами с ставкой около 6% покупка жилья может оказаться выгоднее долгосрочной аренды.

Стоимость аренды в крупнейших городах России (август 2025)

Москва: 71 000 рублей в месяц (+1,7% к июлю)

Санкт-Петербург: 45 000 рублей (+9,4%)

Нижний Новгород: 37 000 рублей (+5%)

Уфа: 28 000 рублей (+5,7%)

На рынке недвижимости продолжается рост цен. Средняя стоимость квартир в новостройках Москвы достигла 22,4 млн рублей (+4,1%), в Санкт-Петербурге — 12,7 млн рублей (+3,5%). На вторичном рынке цены растут более умеренными темпами: в Москве медианная цена составила 19,8 млн рублей (+1,9%), в Санкт-Петербурге — 10,5 млн рублей (+2,7%), сообщает Газета.Ru.

При текущих рыночных ставках ипотеки ежемесячный платеж за покупку квартиры составляет 180-190 тысяч рублей, что значительно превышает среднюю стоимость аренды. Исторически в крупных городах аренда чаще оказывалась выгоднее ипотеки, поскольку процентные платежи всегда были высокими. Исключением становились периоды быстрого роста цен на недвижимость, когда ежегодное удорожание квартир на 10-15% перекрывало высокие выплаты по ипотеке.

Эксперты подчеркивают, что решение между арендой и покупкой жилья требует индивидуального расчета и зависит от множества факторов, включая доступность льготных программ, прогнозы по росту цен на недвижимость и личные финансовые возможности.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



