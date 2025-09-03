Ипотечный капкан захлопнулся? Раскрыта реальная альтернатива для россиян

В условиях высоких ипотечных ставок, достигающих 20-23%, аренда жилья становится практически безальтернативным вариантом для большинства россиян.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев, ипотечные платежи при таких ставках становятся чрезмерно обременительными. Однако при наличии возможности воспользоваться льготными программами с ставкой около 6% покупка жилья может оказаться выгоднее долгосрочной аренды.
На рынке недвижимости продолжается рост цен. Средняя стоимость квартир в новостройках Москвы достигла 22,4 млн рублей (+4,1%), в Санкт-Петербурге — 12,7 млн рублей (+3,5%). На вторичном рынке цены растут более умеренными темпами: в Москве медианная цена составила 19,8 млн рублей (+1,9%), в Санкт-Петербурге — 10,5 млн рублей (+2,7%), сообщает Газета.Ru.
При текущих рыночных ставках ипотеки ежемесячный платеж за покупку квартиры составляет 180-190 тысяч рублей, что значительно превышает среднюю стоимость аренды. Исторически в крупных городах аренда чаще оказывалась выгоднее ипотеки, поскольку процентные платежи всегда были высокими. Исключением становились периоды быстрого роста цен на недвижимость, когда ежегодное удорожание квартир на 10-15% перекрывало высокие выплаты по ипотеке.
Эксперты подчеркивают, что решение между арендой и покупкой жилья требует индивидуального расчета и зависит от множества факторов, включая доступность льготных программ, прогнозы по росту цен на недвижимость и личные финансовые возможности.
Уточнения
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
