Рискуете здоровьем и имуществом: почему спать с телефоном под подушкой опасно

Спать с телефоном под подушкой может быть опасно. Старший преподаватель РТУ МИРЭА Глеб Деревлев рассказал, что смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло, и если положить их под подушку, теплоотвод нарушается, что приводит к перегреву устройства.
"В результате повышается риск воспламенения устройства, вызванный перегревом и коротким замыканием, особенно если устройство в этот момент заряжается. Риски усугубляются при использовании низкокачественных зарядных устройств и кабелей", — объяснил Деревлев.
Кроме того, при продолжительной работе в ненормированном режиме аккумулятор может вздуться, что может привести к порче устройства. Нагрев также может вызвать отклеивание экрана или части внутренней сборки телефона из-за размягчения клея, цитирует эксперта Газета.Ru.
Радиочастотные поля, создаваемые мобильными устройствами, могут быть потенциально канцерогенными. Хотя прямая связь с онкологическими заболеваниями не доказана, длительное воздействие электромагнитного излучения рядом с головой может негативно влиять на клеточные процессы и терморегуляцию тканей. Рекомендуется на ночь переводить телефон в режим полета или отключать беспроводные модули, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор и уменьшить риск перегрева.
Лучше размещать смартфон на твердой поверхности не ближе одного метра от головы. Если он используется как будильник, настройте его так, чтобы для отключения сигнала нужно было встать с кровати. Это поможет избежать ночного контакта с устройством и улучшить качество пробуждения. Также рекомендуется завершать активность с устройством за 30-60 минут до сна, отключать уведомления и регулярно проверять состояние аккумулятора.
Уточнения
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой.
