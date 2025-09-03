Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хозяева убивают кошек избытком любви: как заботливое кормление сокращает жизнь питомца
Научились: певица Максим дала наставление дочерям по поводу соцсетей
Когда кофе маскируется под простуду: симптомы, которые сбивают с толку
Электромобили тонут в собственных обещаниях: почему будущее без бензина застопорилось
Тарелка против сонливости: осенний рацион, который работает лучше кофе
Лазурная бездна между Чечнёй и Дагестаном: место, где можно поймать форель и легенду одновременно
Искусственный интеллект заглянул в душу животных: эмоции теперь можно услышать — и это только начало
1,8 миллиона лет назад: новая находка на Кавказе раскрыла тайну древнейших миграций Homo erectus
Волшебство на кухне: кремовая карамель по бабушкиному рецепту — вкус, который помнишь всю жизнь

Рискуете здоровьем и имуществом: почему спать с телефоном под подушкой опасно

1:53
Недвижимость

Спать с телефоном под подушкой может быть опасно. Старший преподаватель РТУ МИРЭА Глеб Деревлев рассказал, что смартфоны в режиме работы и зарядки выделяют тепло, и если положить их под подушку, теплоотвод нарушается, что приводит к перегреву устройства.

Девушка смотрит в телефон
Фото: https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Девушка смотрит в телефон

"В результате повышается риск воспламенения устройства, вызванный перегревом и коротким замыканием, особенно если устройство в этот момент заряжается. Риски усугубляются при использовании низкокачественных зарядных устройств и кабелей", — объяснил Деревлев.

Кроме того, при продолжительной работе в ненормированном режиме аккумулятор может вздуться, что может привести к порче устройства. Нагрев также может вызвать отклеивание экрана или части внутренней сборки телефона из-за размягчения клея, цитирует эксперта Газета.Ru.

Радиочастотные поля, создаваемые мобильными устройствами, могут быть потенциально канцерогенными. Хотя прямая связь с онкологическими заболеваниями не доказана, длительное воздействие электромагнитного излучения рядом с головой может негативно влиять на клеточные процессы и терморегуляцию тканей. Рекомендуется на ночь переводить телефон в режим полета или отключать беспроводные модули, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор и уменьшить риск перегрева.

Лучше размещать смартфон на твердой поверхности не ближе одного метра от головы. Если он используется как будильник, настройте его так, чтобы для отключения сигнала нужно было встать с кровати. Это поможет избежать ночного контакта с устройством и улучшить качество пробуждения. Также рекомендуется завершать активность с устройством за 30-60 минут до сна, отключать уведомления и регулярно проверять состояние аккумулятора.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Садоводство, цветоводство
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Принц, забытый на 4500 лет, возвращается из песков: что скрыла гробница в Саккаре
Наука и техника
Принц, забытый на 4500 лет, возвращается из песков: что скрыла гробница в Саккаре
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
Искусственный интеллект заглянул в душу животных: эмоции теперь можно услышать — и это только начало
1,8 миллиона лет назад: новая находка на Кавказе раскрыла тайну древнейших миграций Homo erectus
Волшебство на кухне: кремовая карамель по бабушкиному рецепту — вкус, который помнишь всю жизнь
В шаге от триллиона: Польша штурмует ворота G20
Океан становится кислотой: почему даже акулы не выдерживают перемен
Тело скажет правду: 4 теста с собственным весом раскроют секреты вашей силы после 40 лет
Шея стареет быстрее лица — вот какие процедуры действительно помогают
Снести стену или оставить как есть: когда необходимо объединение санузла
Урожай под угрозой: капуста треснет, если опоздать всего на пару дней
Новые кроссоверы дешевле 1,8 млн: список машин, которые ещё можно урвать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.