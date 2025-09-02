Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Маленькая деталь способна изменить восприятие даже самого дорогого интерьера. Речь идёт о плинтусах — элементе, который часто недооценивают и выбирают по остаточному принципу. Но именно он становится тем акцентом, который либо поддерживает стиль, либо выдаёт компромиссы в бюджете.

Обеденная зона в маленькой квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обеденная зона в маленькой квартире

Скрытая роль плинтусов

Исследование, опубликованное в Journal of Interior Design, показало, что дешёвые галтели снижают визуальную стоимость ремонта почти на четверть. То, что кажется "мелочью", на самом деле задаёт рамку всему интерьеру. И это не метафора — именно плинтус работает как визуальная линия, связывающая стены и пол.

Архитектор Патрисия Уркиола подчёркивает, что потолочные карнизы и правильно подобранные плинтусы могут зрительно поднять потолок. При этом их цена обычно не превышает 3% от сметы ремонта.

Толщина и цвет имеют значение

Учёные из Политехнического института Милана доказали: широкий плинтус, начиная от 6 см, сразу создаёт ощущение премиальности, даже если стены отделаны простыми материалами.

Другой эксперимент, опубликованный в журнале Color Research & Application, выявил, что плинтусы, окрашенные в тон дверным наличникам, воспринимаются как признак профессиональной работы. Этот приём собирает пространство воедино и делает интерьер более целостным.

Приёмы дизайнеров мирового уровня

Дизайнер Келли Уэстлер в проекте для Mandarin Oriental применила позолоченные плинтусы высотой всего 4 см. Этот элемент выглядел как ювелирная оправа пола и стал ключевой деталью всего интерьера.

Архитектор Джон Поусон известен приёмом углублённых плинтусов. Благодаря этому стены будто парят, а пространство приобретает особую лёгкость.

Наука и технологии в отделке

Учёные из Школы дизайна Род-Айленда установили, что матовое покрытие плинтуса воспринимается на 40% дороже, чем глянцевое, хотя цена материалов одинакова. Особенно это заметно в помещениях с естественным светом.

Инженеры BASF разработали инновационный состав краски для плинтусов. Их тесты показали, что поверхность с таким покрытием сохраняет "новый" вид на пять лет дольше стандартных решений.

Архитекторы из Bauer Architects предложили использовать один и тот же плинтус по всему периметру квартиры. Такой приём, по их исследованиям, усиливает ощущение единого пространства.

Гармония пропорций и новые формы

Учёные из Лондонского университета искусств рассчитали оптимальное соотношение: высота плинтуса должна быть равна 1/7 от высоты потолка. Эта пропорция воспринимается как наиболее гармоничная для глаза.

Современные 3D-технологии позволяют отказаться от стандартных моделей. Компания Knauf показала, что индивидуально созданные профили способны заменить традиционные карнизы и при этом стать полноценным декоративным акцентом.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

