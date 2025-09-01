Никаких катышков даже после десятой стирки: хитрость, которая работает на любой ткани

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:07
Недвижимость

Уют в доме складывается не только из красивой мебели и ремонта, но и из мелочей, вроде аккуратной одежды. Но у многих хозяек есть знакомая проблема: после стирки на вещах остаётся ворс, пух или катышки. Особенно досадно видеть их на тёмных тканях и любимых свитерах.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

Домоводы нашли простое решение — положить в барабан стиральной машины несколько влажных салфеток. Этот нехитрый приём помогает собирать ворс и мелкие волоски, сохраняя вещи свежими. Секрет кроется в том, что плотная текстура салфеток действует как липкая ловушка для ненужных частиц, оставляя ткани чистыми и аккуратными.

Советы по использованию

Метод не требует специальных навыков. Достаточно бросить одну-две салфетки вместе с бельём. Они работают в паре с привычным порошком или капсулами, усиливая результат. Главное — выбирать салфетки прочные, чтобы они не распались во время цикла.

Эксперты советуют использовать этот способ даже при стирке подушек или пледов. Салфетки не только ловят ворс, но и помогают сохранить текстиль более опрятным после стирки.

Борьба со свежими пятнами

Оказывается, эти же салфетки могут стать подспорьем в борьбе с пятнами. Их влажная поверхность размягчает загрязнения и облегчает их выведение.

Кофейное пятно на белой блузке или след от травы на детских штанах перестанут быть проблемой. Для деликатных тканей есть и другие хитрости. Так, для джинсов опытные хозяйки рекомендуют использовать сахар — он помогает избавиться от застарелых следов.

Секреты уборки: универсальный помощник

Влажные салфетки можно смело включать в арсенал домашних средств для наведения порядка. Они отлично подходят для ухода за кожаной мебелью, где требуется особая деликатность.

"Перед тем как протирать кожаный диван или кресло, лучше проверить средство на незаметном участке. Если материал не повреждается, можно смело использовать салфетки", — отметила эксперт Магда Ф. из Брунтала.

Таким образом, упаковка салфеток способна заменить сразу несколько бытовых средств, экономя место и деньги.

Для кухни и гостиной

В обиходе салфетки незаменимы и для быстрой уборки. Ими удобно протирать деревянные столешницы, шкафы и даже корпуса бытовой техники. Они быстро справляются с пылью, отпечатками пальцев и лёгкими загрязнениями.

Полировка посуды, стеклянных или металлических предметов интерьера также становится проще: всего пара движений — и поверхность снова сияет.

Экономия и забота о вещах

Приём с влажными салфетками в стирке и уборке помогает не только поддерживать порядок. Это способ продлить срок службы одежды, мебели и предметов интерьера. Дом остаётся ухоженным, а хозяева экономят на покупке новых вещей.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
