Ремонт без разорения: формула, которая работает даже для одного шкафа и пары рулонов обоев

Вопрос экономии на ремонте актуален для большинства россиян: цены на стройматериалы за последние годы заметно выросли, а объём расходов на отделку часто превышает изначальный бюджет.
Генеральный директор компании "Главснаб" и строительный эксперт Фёдор Васильев в беседе с NEWS. ru назвал простой способ снизить затраты на ремонт — закупать материалы оптом.
"Покупка оптом всегда выгоднее, даже если речь идёт не о тоннах. Мешок шпаклёвки обойдётся дешевле при оптовой закупке, чем при покупке поштучно", — пояснил Васильев.
По словам эксперта, выгоду можно усилить за счёт грамотной стратегии:
Что делать, если для ремонта требуется небольшое количество материалов и оптовая закупка кажется избыточной? Эксперт советует объединяться с теми, кто также планирует ремонт. Это могут быть соседи по дому или друзья. Совместный заказ позволит не только разделить расходы, но и получить те же преимущества, что и при масштабной стройке.
"Если вам не нужно столько материалов, можно скооперироваться с соседями или друзьями, которые тоже делают ремонт, и закупиться вместе", — добавил Васильев.
Экономия на стройматериалах зависит не только от выбора брендов и магазинов, но и от подхода к самим закупкам. Оптовая покупка, даже в небольших масштабах, совместные заказы и работа с одним поставщиком позволяют существенно снизить затраты без ущерба для качества. Для многих семей это становится реальной возможностью вложить сэкономленные средства в дополнительные элементы ремонта — от качественной фурнитуры до более долговечной отделки, сообщает NEWS. ru.
