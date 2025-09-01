Ремонт без разорения: формула, которая работает даже для одного шкафа и пары рулонов обоев

Вопрос экономии на ремонте актуален для большинства россиян: цены на стройматериалы за последние годы заметно выросли, а объём расходов на отделку часто превышает изначальный бюджет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ремонт квартиры

Генеральный директор компании "Главснаб" и строительный эксперт Фёдор Васильев в беседе с NEWS. ru назвал простой способ снизить затраты на ремонт — закупать материалы оптом.

"Покупка оптом всегда выгоднее, даже если речь идёт не о тоннах. Мешок шпаклёвки обойдётся дешевле при оптовой закупке, чем при покупке поштучно", — пояснил Васильев.

Скидки и дополнительные возможности

По словам эксперта, выгоду можно усилить за счёт грамотной стратегии:

если взять все материалы у одного поставщика, велика вероятность получить дополнительную скидку;

крупные заказы часто сопровождаются бонусами от магазинов — это могут быть как снижение цены, так и бесплатная доставка;

некоторые торговые точки по-прежнему предоставляют скидки при оплате наличными, что тоже может стать ощутимой экономией.

Кооперация с соседями и друзьями

Что делать, если для ремонта требуется небольшое количество материалов и оптовая закупка кажется избыточной? Эксперт советует объединяться с теми, кто также планирует ремонт. Это могут быть соседи по дому или друзья. Совместный заказ позволит не только разделить расходы, но и получить те же преимущества, что и при масштабной стройке.

"Если вам не нужно столько материалов, можно скооперироваться с соседями или друзьями, которые тоже делают ремонт, и закупиться вместе", — добавил Васильев.

Экономия на стройматериалах зависит не только от выбора брендов и магазинов, но и от подхода к самим закупкам. Оптовая покупка, даже в небольших масштабах, совместные заказы и работа с одним поставщиком позволяют существенно снизить затраты без ущерба для качества. Для многих семей это становится реальной возможностью вложить сэкономленные средства в дополнительные элементы ремонта — от качественной фурнитуры до более долговечной отделки, сообщает NEWS. ru.

Уточнения

Ремо́нт - комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

