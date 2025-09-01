Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицо сияет мягкостью под невидимым фильтром — эта пудра делает эффект фотошопа реальностью
Туристы в шоке: что грозит тем, кто решит "увековечить" себя на стенах Колизея
Формула-1: Хэмилтона жестоко оштрафовали в Монце
Думаете, питомец дремлет? На самом деле он разыгрывает целый спектакль, и на это есть причины
Израиль шокировал Францию, перевернув таблицу Евробаскета
Обезжиренный творог — ловушка для худеющих: какой продукт на самом деле полезен
Крики во время секса: новый урок от самок
В Госдуме возмутились дерзкой рекламой с участием 13-летней дочки Виктории Бони
Прогрев мотора — ритуал прошлого: почему эта привычка сегодня убивает двигатель

Ремонт без разорения: формула, которая работает даже для одного шкафа и пары рулонов обоев

2:13
Недвижимость

Вопрос экономии на ремонте актуален для большинства россиян: цены на стройматериалы за последние годы заметно выросли, а объём расходов на отделку часто превышает изначальный бюджет.

Ремонт квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ремонт квартиры

Генеральный директор компании "Главснаб" и строительный эксперт Фёдор Васильев в беседе с NEWS. ru назвал простой способ снизить затраты на ремонт — закупать материалы оптом.

"Покупка оптом всегда выгоднее, даже если речь идёт не о тоннах. Мешок шпаклёвки обойдётся дешевле при оптовой закупке, чем при покупке поштучно", — пояснил Васильев.

Скидки и дополнительные возможности

По словам эксперта, выгоду можно усилить за счёт грамотной стратегии:

  • если взять все материалы у одного поставщика, велика вероятность получить дополнительную скидку;
  • крупные заказы часто сопровождаются бонусами от магазинов — это могут быть как снижение цены, так и бесплатная доставка;
  • некоторые торговые точки по-прежнему предоставляют скидки при оплате наличными, что тоже может стать ощутимой экономией.

Кооперация с соседями и друзьями

Что делать, если для ремонта требуется небольшое количество материалов и оптовая закупка кажется избыточной? Эксперт советует объединяться с теми, кто также планирует ремонт. Это могут быть соседи по дому или друзья. Совместный заказ позволит не только разделить расходы, но и получить те же преимущества, что и при масштабной стройке.

"Если вам не нужно столько материалов, можно скооперироваться с соседями или друзьями, которые тоже делают ремонт, и закупиться вместе", — добавил Васильев.

Экономия на стройматериалах зависит не только от выбора брендов и магазинов, но и от подхода к самим закупкам. Оптовая покупка, даже в небольших масштабах, совместные заказы и работа с одним поставщиком позволяют существенно снизить затраты без ущерба для качества. Для многих семей это становится реальной возможностью вложить сэкономленные средства в дополнительные элементы ремонта — от качественной фурнитуры до более долговечной отделки, сообщает NEWS. ru.

Уточнения

Ремо́нт - комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Последние материалы
Лукойл на перепутье: кто станет новым владельцем нефтяного бизнеса в Болгарии
Кабачки по-новому: рецепт, который превращает их в кулинарный шедевр
Любимая каша из детства может стать первым шагом к диабету — врачи бьют тревогу
Никаких катышков даже после десятой стирки: хитрость, которая работает на любой ткани
Главная ошибка при покупке второго кота, которая почти наверняка приведёт к большим проблемам
Николас Джексон игнорирует приказ Челси вернуться в попытке возобновить трансфер в Баварию
Находка, которая изменила историю: нефрит в зубах у детей майя
Три секунды, которые спасают жизнь: главное правило безопасной дистанции
Культовый сериал Сумерки возвращается на экраны: афиша взорвала фанатов
Ремонт без разорения: формула, которая работает даже для одного шкафа и пары рулонов обоев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.