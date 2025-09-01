Фекалии текут по стенам, суды не помогают: дом в Нижнем Тагиле тонет в собачьем безумии с 2014 года

Для одной из жительниц улицы Бобкова в Нижнем Тагиле жизнь в собственной квартире уже много лет напоминает испытание. С потолка в её дом периодически стекают собачьи фекалии, а в воздухе постоянно стоит удушливый запах. Источником беды стала соседка сверху, которая, по словам пострадавшей, долгие годы не выгуливает своих питомцев, и все отходы жизнедеятельности животных оседают на её потолке и стенах.

Долгий конфликт, который тянется годами

Проблема возникла ещё в 2014 году. С тех пор жильцы не раз обращались в различные инстанции и даже дошли до суда. Первое разбирательство состоялось в 2016-м, второе — в 2023 году. Тогда часть собак, содержавшихся в квартире, по решению суда усыпили. Но ситуация не изменилась кардинально: у соседки до сих пор живут три питомца, а протечки продолжаются.

Гидроизоляция или обещания

После последнего судебного решения хозяйка квартиры сверху обязалась сделать гидроизоляцию, чтобы прекратить загрязнение помещений снизу. Но соседи не верят её словам. Женщина уже много лет не оплачивает коммунальные услуги, и у жильцов нижней квартиры нет уверенности, что ремонт действительно будет проведён.

Что говорят специалисты

Эксперты по жилищному праву поясняют: подобные ситуации встречаются чаще, чем кажется.

"Если сосед систематически нарушает санитарные нормы, у пострадавших есть право обращаться в Роспотребнадзор, или суд. В отдельных случаях недобросовестных владельцев могут даже обязать расстаться с животными", — пояснил юрист в комментарии для СМИ.

Проблема шире, чем один дом

Случай в Нижнем Тагиле — не единичный. В российских городах время от времени возникают скандалы, связанные с антисанитарией в квартирах, где содержат множество животных. Виной этому становятся как безответственность владельцев, так и отсутствие эффективных механизмов контроля. Для соседей же это не только вопрос комфорта, но и здоровья: постоянное присутствие фекалий и запаха аммиака может привести к болезням дыхательных путей и аллергическим реакциям.

Что делать соседям

Юристы советуют фиксировать факты нарушений: фото, видео, акты управляющей компании. Важно обращаться не только в суд, но и в санитарно-эпидемиологические службы, а также в органы опеки, если в квартире с животными находятся дети. Крайняя мера, применённая в 2023 году — усыпление части животных — показывает, к каким последствиям может привести бездействие и нежелание соблюдать санитарные нормы, сообщает tagilcity.ru.

