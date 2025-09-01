Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему Леонид Ярмольник отказывается от ролей: откровенный разговор о проблемах кинематографа
Лифтинг за 5 минут: макияжные приёмы, которые стирают годы
Это вино медленно убивает даже в малых дозах: скрытая угроза оказалась ближе, чем думали
Меньше работаешь — лучше живёшь? Нидерланды доказали это
Автоугон без отмычек и ломов: карманный гаджет превращается в ключ от чужих машин
Хлеб не всегда враг фигуры: как выбрать буханку, которая работает на здоровье
Хрустящие снаружи, нежные внутри: секретный рецепт идеальных свиных рёбер
Хотите спать как младенец? Исследование показало: этот вид спорта – ваш главный союзник
Соседи радуются золотым ягодам облепихи, а у вас пустые ветки — всё из-за неверного ухода

Фекалии текут по стенам, суды не помогают: дом в Нижнем Тагиле тонет в собачьем безумии с 2014 года

2:56
Недвижимость

Для одной из жительниц улицы Бобкова в Нижнем Тагиле жизнь в собственной квартире уже много лет напоминает испытание. С потолка в её дом периодически стекают собачьи фекалии, а в воздухе постоянно стоит удушливый запах. Источником беды стала соседка сверху, которая, по словам пострадавшей, долгие годы не выгуливает своих питомцев, и все отходы жизнедеятельности животных оседают на её потолке и стенах.

Протечка канализационной трубы в доме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Протечка канализационной трубы в доме

Долгий конфликт, который тянется годами

Проблема возникла ещё в 2014 году. С тех пор жильцы не раз обращались в различные инстанции и даже дошли до суда. Первое разбирательство состоялось в 2016-м, второе — в 2023 году. Тогда часть собак, содержавшихся в квартире, по решению суда усыпили. Но ситуация не изменилась кардинально: у соседки до сих пор живут три питомца, а протечки продолжаются.

Гидроизоляция или обещания

После последнего судебного решения хозяйка квартиры сверху обязалась сделать гидроизоляцию, чтобы прекратить загрязнение помещений снизу. Но соседи не верят её словам. Женщина уже много лет не оплачивает коммунальные услуги, и у жильцов нижней квартиры нет уверенности, что ремонт действительно будет проведён.

Что говорят специалисты

Эксперты по жилищному праву поясняют: подобные ситуации встречаются чаще, чем кажется.

"Если сосед систематически нарушает санитарные нормы, у пострадавших есть право обращаться в Роспотребнадзор, или суд. В отдельных случаях недобросовестных владельцев могут даже обязать расстаться с животными", — пояснил юрист в комментарии для СМИ.

Проблема шире, чем один дом

Случай в Нижнем Тагиле — не единичный. В российских городах время от времени возникают скандалы, связанные с антисанитарией в квартирах, где содержат множество животных. Виной этому становятся как безответственность владельцев, так и отсутствие эффективных механизмов контроля. Для соседей же это не только вопрос комфорта, но и здоровья: постоянное присутствие фекалий и запаха аммиака может привести к болезням дыхательных путей и аллергическим реакциям.

Что делать соседям

Юристы советуют фиксировать факты нарушений: фото, видео, акты управляющей компании. Важно обращаться не только в суд, но и в санитарно-эпидемиологические службы, а также в органы опеки, если в квартире с животными находятся дети. Крайняя мера, применённая в 2023 году — усыпление части животных — показывает, к каким последствиям может привести бездействие и нежелание соблюдать санитарные нормы, сообщает tagilcity.ru.

Уточнения

Кал (от пра-инд.-евр. kalъ "чёрный"), фека́лии (от лат. faex мн. ч. faeces "осадок; отбросы"), также экскреме́нты - совокупность отходов жизнедеятельности и непереваренных остатков пищи животных и человека, выделяемых во внешнюю среду из дистального окончания кишечника в процессе акта дефекации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Последние материалы
Автоугон без отмычек и ломов: карманный гаджет превращается в ключ от чужих машин
Хлеб не всегда враг фигуры: как выбрать буханку, которая работает на здоровье
Хрустящие снаружи, нежные внутри: секретный рецепт идеальных свиных рёбер
Хотите спать как младенец? Исследование показало: этот вид спорта – ваш главный союзник
Тяжелобольной актер в чёрном списке: за что Роман Попов попал в Миротворец*
Орбиты Земли и Юпитера наклонены не случайно — их сбила с пути сама природа
Соседи радуются золотым ягодам облепихи, а у вас пустые ветки — всё из-за неверного ухода
Дочь Борисовой рассказала о совместной краже с матерью в турецком отеле: что произошло
Туристы теряются в 1200 комнатах: королевский дворец в Италии поражает масштабом и роскошью
В США оценили последствия уничтожения установки ВСУ Нептун российским Искандером-М
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.