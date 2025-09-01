Цены пляшут под собственную дудку: лето 2025 года окончательно разорвало рынок новостроек на куски

5:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето 2025 года превратило рынок новостроек в картину контрастов. Если Центральный округ, Кавказ и Поволжье дружно ушли в плюс, то юг, Сибирь и Дальний Восток ощутили резкое похолодание. В результате средняя температура по стране перестала иметь значение: рынок всё больше живёт по региональным законам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современные новостройки

По данным, с июня по август рост цен на новые квартиры в ряде регионов достигал 15-16%, тогда как в других городах квадрат дешевел на 20% и более. Россия в очередной раз доказала: универсальных правил для её региональной недвижимости нет.

Кавказ: рекордные темпы

Главным летним чемпионом стал Северный Кавказ. Средний рост составил 5,3%, а в Махачкале цена за метр подскочила почти на 15% — до 94 819 ₽. Ставрополь прибавил 7,0%, Нальчик — 6,7%.

За этим скачком стоят не только локальный спрос и демография, но и ускорение строительных проектов: новые жилые кварталы и улучшение инфраструктуры работают как катализатор. Для региона с активным ростом городов такие темпы становятся индикатором реального перехода к "горячему" рынку.

Поволжье: взрывной рост в крупных городах

Приволжский округ прибавил 4,3% и показал поистине взрывные примеры. Пермь рванула сразу на +16,0%, Тольятти - на +13,9%. Саратов поднялся почти на 9%, Самара укрепилась на 4,3%.

Контрастом выглядит Казань: здесь квадрат подешевел почти на 15%. Но общий фон округа остаётся позитивным, а средняя цена в 136 257 ₽/м² выводит Поволжье в число лидеров лета.

Центр: Москва держит планку

Центральный округ вырос на 4%. Самый дорогой рынок страны удерживает привлекательность для инвесторов: Москва подтянула среднюю цену до 455 833 ₽ (+4,5%), Тула прибавила почти 15%, Рязань — 8%.

Здесь работает эффект устойчивого спроса: даже при падении отдельных локаций мегаполис и города-сателлиты компенсируют дисбаланс. ЦФО остаётся флагманом ликвидности и долгосрочных вложений.

Урал и Северо-Запад: баланс без резких движений

Урал ограничился умеренным ростом — 2,4%. Челябинск удивил рывком на 15%, Екатеринбург добавил почти 6%. Но минусы в Тюмени и Сургуте сгладили общий результат.

Северо-Запад завершил лето почти без изменений (-0,2%). Петербург прибавил скромные 1,9%, Калининград - 12,7%. Зато Петрозаводск и Мурманск ушли в двузначный минус.

"Северо-Запад — зрелый рынок: мегаполисы стабилизируют ситуацию, а города второго эшелона быстрее реагируют на спад спроса", — отметила директор по развитию "Витрины недвижимости Restate" Евгения Домрачева.

Зона риска: Сибирь, Дальний Восток и юг

Самые болезненные "просадки" пришлись на восток и юг страны.

Сибирь : минус 3,4% в среднем. Новосибирск и Томск потеряли свыше 12%, Новокузнецк — 8,6%. Исключение — Иркутск, где рост составил почти 13%.

: минус 3,4% в среднем. Новосибирск и Томск потеряли свыше 12%, Новокузнецк — 8,6%. Исключение — Иркутск, где рост составил почти 13%. Дальний Восток : минус 6,7%. Чита рухнула на 21%, Хабаровск — на 15,1%, Якутск — на 14,6%. Локальные точки роста остались во Владивостоке (+6,1%) и Улан-Удэ (+11,0%).

: минус 6,7%. Чита рухнула на 21%, Хабаровск — на 15,1%, Якутск — на 14,6%. Локальные точки роста остались во Владивостоке (+6,1%) и Улан-Удэ (+11,0%). Южный округ: главный аутсайдер лета (-7,6%). Астрахань потеряла четверть стоимости "квадрата", Сочи — 12%, Краснодар — 10%. Единственными очагами роста стали Новороссийск (+9%) и Волжский (+0,2%).

"Юг платит по счетам за прошлогодний перегрев. Туристический спрос и инвестиционный ажиотаж толкали цены вверх, но перегретый рынок не может расти бесконечно", — подчеркнула Евгения Домрачева.

Уроки лета и ожидания осени

Главный вывод сезона прост: рынок новостроек России окончательно перестал быть единым. Каждому региону — своя динамика, своя скорость и свой цикл.

Для покупателей это означает одно: смотреть нужно не на средние цифры по стране, а на конкретный город, его проекты и перспективы. Для девелоперов урок ещё строже: перегрев локаций опасен, а ставка на инфраструктуру и последовательный ввод — единственный способ удержать цены на плаву, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

