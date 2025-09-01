Цены пляшут под собственную дудку: лето 2025 года окончательно разорвало рынок новостроек на куски

Лето 2025 года превратило рынок новостроек в картину контрастов. Если Центральный округ, Кавказ и Поволжье дружно ушли в плюс, то юг, Сибирь и Дальний Восток ощутили резкое похолодание. В результате средняя температура по стране перестала иметь значение: рынок всё больше живёт по региональным законам.
По данным, с июня по август рост цен на новые квартиры в ряде регионов достигал 15-16%, тогда как в других городах квадрат дешевел на 20% и более. Россия в очередной раз доказала: универсальных правил для её региональной недвижимости нет.
Главным летним чемпионом стал Северный Кавказ. Средний рост составил 5,3%, а в Махачкале цена за метр подскочила почти на 15% — до 94 819 ₽. Ставрополь прибавил 7,0%, Нальчик — 6,7%.
За этим скачком стоят не только локальный спрос и демография, но и ускорение строительных проектов: новые жилые кварталы и улучшение инфраструктуры работают как катализатор. Для региона с активным ростом городов такие темпы становятся индикатором реального перехода к "горячему" рынку.
Приволжский округ прибавил 4,3% и показал поистине взрывные примеры. Пермь рванула сразу на +16,0%, Тольятти - на +13,9%. Саратов поднялся почти на 9%, Самара укрепилась на 4,3%.
Контрастом выглядит Казань: здесь квадрат подешевел почти на 15%. Но общий фон округа остаётся позитивным, а средняя цена в 136 257 ₽/м² выводит Поволжье в число лидеров лета.
Центральный округ вырос на 4%. Самый дорогой рынок страны удерживает привлекательность для инвесторов: Москва подтянула среднюю цену до 455 833 ₽ (+4,5%), Тула прибавила почти 15%, Рязань — 8%.
Здесь работает эффект устойчивого спроса: даже при падении отдельных локаций мегаполис и города-сателлиты компенсируют дисбаланс. ЦФО остаётся флагманом ликвидности и долгосрочных вложений.
Урал ограничился умеренным ростом — 2,4%. Челябинск удивил рывком на 15%, Екатеринбург добавил почти 6%. Но минусы в Тюмени и Сургуте сгладили общий результат.
Северо-Запад завершил лето почти без изменений (-0,2%). Петербург прибавил скромные 1,9%, Калининград - 12,7%. Зато Петрозаводск и Мурманск ушли в двузначный минус.
"Северо-Запад — зрелый рынок: мегаполисы стабилизируют ситуацию, а города второго эшелона быстрее реагируют на спад спроса", — отметила директор по развитию "Витрины недвижимости Restate" Евгения Домрачева.
Самые болезненные "просадки" пришлись на восток и юг страны.
"Юг платит по счетам за прошлогодний перегрев. Туристический спрос и инвестиционный ажиотаж толкали цены вверх, но перегретый рынок не может расти бесконечно", — подчеркнула Евгения Домрачева.
Главный вывод сезона прост: рынок новостроек России окончательно перестал быть единым. Каждому региону — своя динамика, своя скорость и свой цикл.
Для покупателей это означает одно: смотреть нужно не на средние цифры по стране, а на конкретный город, его проекты и перспективы. Для девелоперов урок ещё строже: перегрев локаций опасен, а ставка на инфраструктуру и последовательный ввод — единственный способ удержать цены на плаву, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.