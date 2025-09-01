Провайдер не виноват в плохом интернете: никогда не размещайте эти 3 объекта рядом с Wi-Fi роутером

Современная жизнь немыслима без стабильного Wi-Fi соединения, однако многие пользователи сталкиваются с внезапными пропаданиями сигнала и снижением скорости. Часто причина кроется не в провайдере, а в нашем собственном доме.

Прежде чем звонить в службу поддержки, стоит провести собственную "детективную" экспертизу и выявить объекты, которые категорически не должны соседствовать с вашим роутером, так как они создают непреодолимые помехи.

Металлические преграды: невидимая стена для сигнала

Эксперты предупреждают, что одними из главных врагов беспроводного сигнала являются крупные металлические объекты. Речь идет о металлических стеллажах, холодильниках или даже декоративных магнитных досках для заметок. Металл обладает свойством экранировать и отражать радиоволны, создавая вокруг себя зону нестабильного приема.

Чем массивнее такая поверхность, тем более серьезный ущерб она наносит мощности вашего Wi-Fi. Поэтому решение разместить маршрутизатор на такой поверхности заранее считается крайне неудачным и может быть основной причиной медленного интернета.

Бытовая электроника: война частот на вашей кухне

Особое внимание стоит уделить кухне и другим помещениям, насыщенным бытовой техникой. Специалисты объясняют, что такие приборы, как микроволновые печи, работают на частоте 2,4 ГГц, которая совпадает с одним из основных диапазонов работы Wi-Fi. При включении СВЧ-печи возникает мощная электромагнитная интерференция, которая буквально "глушит" сигнал роутера.

Аналогичными свойствами обладают и некоторые другие устройства, например, беспроводные радионяни. Для людей, работающих из дома, такое соседство может обернуться серьезными проблемами, превращая видеоконференции в прерывистое слайд-шоу с помехами.

Водная преграда: аквариум — не лучший сосед для роутера

Еще одним неочевидным, но мощным поглотителем Wi-Fi сигнала является вода. Жидкость эффективно рассеивает и поглощает радиоволны, существенно ослабляя их мощность. В обычной квартире это может быть большая ваза с цветами или даже заполненная водой бутылка, стоящая прямо на пути сигнала. Однако наибольшую угрозу представляет собой большой аквариум объемом в несколько десятков или даже сотен литров.

Его толстые стеклянные стенки и масса воды создают непреодолимый барьер. Энтузиастам-аквариумистам, которые хотят наслаждаться и стабильным интернетом, рекомендуется размещать роутер на значительном удалении от своего увлечения.

