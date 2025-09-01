От перегрева до пожара: 5 мест, где категорически не стоит включать микроволновку в розетку

Микроволновая печь кажется безобидным кухонным прибором, но ее неправильное размещение и подключение могут привести к возгоранию, удару током или порче техники.

Вот где никогда не стоит устанавливать и подключать микроволновку.

Рядом с раковиной или водой

Влажность и брызги воды — главные враги электроприборов. Даже несколько капель воды, попавших на корпус или в розетку, могут вызвать короткое замыкание. Минимальное расстояние от раковины — 1 метр. Если розетка расположена слишком близко к воде, используйте специальную влагозащищенную модель (IP44 и выше).

На холодильнике или рядом с ним

Микроволновка во время работы выделяет тепло, а холодильник, наоборот, пытается охлаждаться. Их соседство заставляет компрессор холодильника работать на износ, увеличивает потребление энергии и сокращает срок службы обоих приборов. Расстояние между ними должно быть не менее 30 см.

В закрытых шкафах без вентиляции

Микроволновке нужен воздух для охлаждения магнетрона. Установка в закрытый шкаф без вентиляционных отверстий приводит к перегреву и возможному возгоранию. Если прибор встроен в мебель, обеспечьте зазоры не менее 5 см по бокам и 10 см сверху, а также вентиляционные решетки.

На неустойчивых поверхностях

Любая вибрация (например, от духовки или стиральной машины) может опрокинуть микроволновку, особенно если она стоит на кронштейне или полке без надежного крепления. Это не только разобьет технику, но и может привести к замыканию пролитой жидкости.

Через удлинитель или тройник

Микроволновка потребляет 1000-2000 Вт — почти как утюг или обогреватель. Подключение через удлинитель, особенно вместе с другими приборами, вызывает перегрев розетки и плавление пластика. Включайте только напрямую в розетку с заземлением.

