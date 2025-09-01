Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзии, которые бьют по кошельку: почему вера в списание долгов опасна
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Disney World без прикрас: почему бывшие сотрудники бегут из волшебного королевства
Санкции добрались и до них: китайский банк, работавший с Россией, прекратил обслуживание
Болезнь пожирает домашних любимцев — и корм тут ни при чём: реальная угроза страшнее
Тик-так, грибники: время — ваш главный враг: успейте обработать лесной урожай вовремя
Экран гаснет — и вы вслепую несётесь по дороге: Ford отзывает 350 тысяч пикапов с опасной поломкой
Минус щёки, плюс скулы? Вся правда об удалении комков Биша, которую вам не рассказывали
Туристическая революция: кому снизят финансовую нагрузку в России

5 мест где нельзя использовать удлинитель: хит-парад смертельных ошибок

2:11
Недвижимость

Удлинители кажутся безобидными бытовыми помощниками, но их неправильное использование ежегодно вызывает тысячи пожаров по всему миру.

Удлинитель
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

Вот список мест и ситуаций, которые заставят любого электрика побледнеть.

Под коврами и мебелью

Категорически запрещается размещать удлинители под коврами, ковролином или мебелью. При коротком замыкании или перегреве кабеля возгорание произойдет скрыто, и вы заметите проблему только когда пламя перекинется на окружающие предметы. Кроме того, давление ножек мебели повреждает изоляцию, создавая риск замыкания.

Влажные помещения

Обычные удлинители не предназначены для влажной среды. Их использование в ванных комнатах, возле раковин, в прачечных или на открытых балконах во время дождя может привести к удару током. Для таких условий существуют специальные модели с маркировкой IP44 (брызгозащищенные) или IP65 (полная защита от воды).

Цепочка из нескольких удлинителей

Соединение нескольких удлинителей последовательно ("гирлянды") вызывает перегрев контактов и превышение допустимой нагрузки. Это частая причина возгораний в офисах и домах. Помните: максимальная мощность стандартного удлинителя — 3500 Вт, а при соединении двух она сокращается вдвое.

Для высокомощных приборов

Никогда не подключайте к удлинителям:

  • Обогреватели (потребление от 2000 Вт)
  • Стиральные и посудомоечные машины
  • Электрические плиты и духовки
  • Сварочное оборудование

Эти приборы требуют прямого подключения к розетке с заземлением.

На открытом воздухе без защиты

Обычные комнатные удлинители не предназначены для улицы. Ультрафиолет, перепады температур и влага быстро разрушают изоляцию. Для сада и стройки используйте специальные удлинители с маркировкой IP65/67 и толщиной кабеля от 2,5 мм².

Уточнения

Электрический удлинитель  — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Тик-так, грибники: время — ваш главный враг: успейте обработать лесной урожай вовремя
5 мест где нельзя использовать удлинитель: хит-парад смертельных ошибок
Экран гаснет — и вы вслепую несётесь по дороге: Ford отзывает 350 тысяч пикапов с опасной поломкой
Минус щёки, плюс скулы? Вся правда об удалении комков Биша, которую вам не рассказывали
Туристическая революция: кому снизят финансовую нагрузку в России
Пригожин осадил Садальского за нападки на Валерию и Баскова: что он сказал
Почему небо США больше не манит канадских туристов: горькая правда
Кафе, где растёт живот: 5 ошибок в заказе, за которые расплачивается ваша талия
Аляска рискует остаться без газа
Проект SUBNORDICA стартовал: учёные ищут следы древних цивилизаций на дне Балтийского моря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.