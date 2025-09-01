5 мест где нельзя использовать удлинитель: хит-парад смертельных ошибок

Удлинители кажутся безобидными бытовыми помощниками, но их неправильное использование ежегодно вызывает тысячи пожаров по всему миру.
Вот список мест и ситуаций, которые заставят любого электрика побледнеть.
Категорически запрещается размещать удлинители под коврами, ковролином или мебелью. При коротком замыкании или перегреве кабеля возгорание произойдет скрыто, и вы заметите проблему только когда пламя перекинется на окружающие предметы. Кроме того, давление ножек мебели повреждает изоляцию, создавая риск замыкания.
Обычные удлинители не предназначены для влажной среды. Их использование в ванных комнатах, возле раковин, в прачечных или на открытых балконах во время дождя может привести к удару током. Для таких условий существуют специальные модели с маркировкой IP44 (брызгозащищенные) или IP65 (полная защита от воды).
Соединение нескольких удлинителей последовательно ("гирлянды") вызывает перегрев контактов и превышение допустимой нагрузки. Это частая причина возгораний в офисах и домах. Помните: максимальная мощность стандартного удлинителя — 3500 Вт, а при соединении двух она сокращается вдвое.
Никогда не подключайте к удлинителям:
Эти приборы требуют прямого подключения к розетке с заземлением.
Обычные комнатные удлинители не предназначены для улицы. Ультрафиолет, перепады температур и влага быстро разрушают изоляцию. Для сада и стройки используйте специальные удлинители с маркировкой IP65/67 и толщиной кабеля от 2,5 мм².
Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.
