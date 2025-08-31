Ни в коем случае не стоит красить именно эту часть дома — это очень опасно

Кажется, что покраска розеток и выключателей в цвет стен — идеальное решение для бесшовного интерьера. Но эта, на первый взгляд, безобидная эстетическая корректировка может привести к серьезным последствиям.

Ремонт: краска и обои

Вот почему профессиональные мастера и электрики единогласно запрещают такой подход.

Риск поражения током и возгорания

Влага из краски — даже акриловой — проникает внутрь электрофурнитуры, создавая прямую угрозу короткого замыкания. Вода является проводником электричества, и ее попадание на контакты может вызвать искрение, перегрев и даже возгорание проводки.

Особенно опасно, если краска просочится в места подключения проводов — это может привести к удару током при касании или повреждению подключенных электроприборов.

Проблемы с адгезией и внешним видом

Производители розеток используют специальные виды пластика с антистатическими и огнеупорными свойствами. Краска на таких поверхностях не держится: уже через 2-3 дня она покрывается пузырями, начинает отслаиваться при малейшем касании и создает эффект "грязных пятен" вместо желаемой эстетики.

Кроме того, краска нарушает герметичность конструкции, позволяя пыли и влаге проникать внутрь, что ускоряет износ и повышает риск поломок.

Нарушение стандартов безопасности

Покрашенные розетки и выключатели перестают соответствовать требованиям ГОСТ и международным стандартам безопасности. Они затрудняют идентификацию неисправностей, маскируют трещины и дефекты пластика, а также могут стать причиной отказа в гарантийном обслуживании электропроводки.

Как гармонизировать электрофурнитуру с интерьером без риска

Если вам важно, чтобы розетки и выключатели не выделялись на фоне стен, используйте цивилизованные методы. Производители Legrand, Schneider Electric и ABB предлагают коллекции фурнитуры в 20+ цветах — от нежных пастельных оттенков до насыщенных графитовых тонов. Другой вариант — декоративные накладки из дерева, металла или стекла, которые легко меняются без вмешательства в электрическую часть.

Что делать, если краска уже попала на розетки

Немедленно отключите электричество в комнате через щиток. Аккуратно снимите розетку или выключатель и замените на новую — стоимость стартует от 150 рублей. Не пытайтесь соскрести краску — это повредит пластик и может усугубить ситуацию. Помните: экономия на замене фурнитуры может привести к пожару или травме.

Уточнения

Розе́тка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко — водяных сетей).

