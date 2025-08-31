Перестаньте переплачивать: как чистить сантехнику за 5 рублей вместо 500

Невероятно, но факт: капсула для посудомоечной машины может стать вашим секретным оружием против самых стойких загрязнений в унитазе.
Этот лайфхак, который изначально кажется абсурдным, на деле оказался эффективным и экономичным решением для уборки.
Капсулы для посудомоечных машин содержат мощные компоненты:
Эти же ингредиенты отлично справляются с бактериями, мочевым камнем и минеральными отложениями в унитазе.
Бросьте капсулу в унитаз и оставьте на 30-60 минут для растворения. Не смывайте!
Для сложных загрязнений наденьте перчатки, разломите капсулу и нанесите гель непосредственно на проблемные зоны (например, оранжевую кромку под ободком).
Почистите щеткой и смойте. Для усиления эффекта можно добавить немного пищевой соды.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
