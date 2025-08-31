Перестаньте переплачивать: как чистить сантехнику за 5 рублей вместо 500

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Недвижимость

Невероятно, но факт: капсула для посудомоечной машины может стать вашим секретным оружием против самых стойких загрязнений в унитазе.

Унитаз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Унитаз

Этот лайфхак, который изначально кажется абсурдным, на деле оказался эффективным и экономичным решением для уборки.

Как это работает?

Капсулы для посудомоечных машин содержат мощные компоненты:

  • Ферменты для расщепления органических загрязнений
  • Отбеливатели для удаления пятен и дезинфекции
  • Умягчители воды для борьбы с известковым налетом и ржавчиной

Эти же ингредиенты отлично справляются с бактериями, мочевым камнем и минеральными отложениями в унитазе.

Пошаговая инструкция

Бросьте капсулу в унитаз и оставьте на 30-60 минут для растворения. Не смывайте!

Для сложных загрязнений наденьте перчатки, разломите капсулу и нанесите гель непосредственно на проблемные зоны (например, оранжевую кромку под ободком).

Почистите щеткой и смойте. Для усиления эффекта можно добавить немного пищевой соды.

Преимущества метода

  • Дешевле специализированных средств — одна капсула стоит в 3-4 раза меньше, чем чистящий гель для унитазов
  • Без резкого запаха — в отличие от многих химических очистителей
  • Универсальность — подходит для чистки раковин, душевых кабин и даже духовок
  • Профилактика — использование раз в месяц предотвращает образование стойких отложений

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
